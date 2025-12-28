Dartsin hallitseva maailmanmestari Luke Littler eteni lauantaina vaivatta 16 parhaan joukkoon meneillään olevassa MM-turnauksessa, kun hän kukisti itävaltalaisen Mensur Suljovicin 4–0. Seuraava vastus 18-vuotiaalla englantilaissensaatiolla on kuitenkin kovempi.

Vuonna 2018 maailmanmestaruutta juhlinut englantilainen Rob Cross pyyhki sunnuntaina tieltään turnauksen 16:nneksi sijoitetun, Australiaa edustavan Damon Hetan puhtaalla 4–0-voitolla.

Cross ja Littler pelaavat maanantaina paikasta MM-puolivälieriin. Voittaja kohtaa puolivälierässä uudenvuodenpäivänä joko englantilaisen Luke Woodhousen tai puolalaisen Krzysztof Ratajskin.

Littlerin harteilla on kovia odotuksia hallitsevana maailmanmestarina ja maailmanlistan ykkösenä.

– Olen ollut täällä kakkonen ja voittaja. Menen vain kierros kierrokselta. Jos voitan, voitan. Jos häviän, häviän. Jos pelaan hyvin ja häviän, en välitä, hän kommentoi medialle.

Sky Sportsille Littler sanoi, että hänen pelinsä on tuntunut nyt parhaalta miltä se on hänellä koskaan MM-kisoissa tuntunut. Hän kokee olevansa vakaimmillaan, mikä näkyy hänen heittämisessään.