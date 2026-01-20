EU:n lentoturvallisuusvirasto kehotti lentoyhtiöitä välttämään Iranin ilmatilaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli uhannut maata sotilaallisilla toimilla.
Saksalaisen lentoyhtiö Lufthansan lennot Iranin pääkaupunkiin Teheraniin ovat keskeytettynä ainakin maaliskuun lopulle saakka. Yhtiön edustaja kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle maanantaina.
Lufthansan tytäryhtiön Austrianin lennot Teheraniin puolestaan ovat keskeytettynä ainakin helmikuun puolivälin tienoille.
Viime viikolla Lufthansa oli sanonut välttävänsä toistaiseksi Iranin ja Irakin ilmatiloja. Lufthansan edustaja sanoo nyt AFP:lle, että yhtiö käyttää tiistaista alkaen ilmakäytävää Irakin ilmatilassa.
– Iranin ilmatilaa vältetään edelleen, edustaja lisäsi.
Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA kehotti perjantaina lentoyhtiöitä välttämään Iranin ilmatilaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli uhannut maata sotilaallisilla toimilla.
Yhdysvallat uhkasi Irania hyökkäyksellä
Yhdysvallat on aiemmin uhannut Iranin hallintoa sotilaallisella väliintulolla mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen vuoksi.
Presidentti Donald Trump vaikutti kuitenkin viime viikolla keventäneen uhittelevaa retoriikkaansa Iranin osalta.
Kansalaisjärjestöjen mukaan Irania ravistellut protestiaalto on hellittänyt valtion kovakouraisten voimatoimien seurauksena. Järjestöt arvioivat jopa tuhansien ihmisten kuolleen väkivaltaisuuksissa, joihin liittyi myös internetin estäminen.
Joulukuun lopulla taloushuolten vuoksi puhjenneet protestit levisivät laajaksi protestiliikkeeksi, joka vaati loppua maan teokraattiselle hallinnolle.