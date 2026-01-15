Lentoajat venähtävät Dohan ja Dubain lentojen osalta säätilasta riippuen noin puolesta tunnista puoleentoista tuntiin.
Lentoyhtiö Finnair on keskeyttänyt lentonsa Irakin ilmatilan läpi Lähi-idän tilanteen vuoksi, Finnairin viestinnästä kerrotaan STT:lle.
Päätöksellä on vaikutuksia Finnairin Dohan ja Dubain lentoaikoihin.
– Säätilasta riippuen lennot pidentyvät noin puolesta tunnista puoleentoista tuntiin, kertoo Pauliina Palttala Finnairin viestinnästä.
Finnair on Palttalan mukaan tehnyt päätöksen eilen. Iranin ilmatilaa yhtiö ei ole käyttänyt lentoihinsa enää pidempään aikaan.
Iranin nykyinen hallinto on kriisissä, ja maassa on ollut laajoja mielenosoituksia joulukuusta lähtien. Levottomuuksien on pelätty voivan levitä myös laajemmalle Lähi-itään.
Lähi-idän alueella eivät Iranin ja Irakin lisäksi ole tällä hetkellä käytössä myöskään Syyrian tai Israelin ilmatilat.
Myös muut välttävät ilmatiloja
Muista lentoyhtiöistä ainakin Lufthansa on aiemmin ilmoittanut, että sen lennot tulevat välttämään Iranin ja Irakin ilmatiloja toistaiseksi. Myös Air India kertoi, että se reitittää lentonsa uudelleen Iranin tilanteen takia.