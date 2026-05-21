Monilla ollut tänä keväänä vaikeita allergiaoireita – siitepöly ei selitä kaikkea

9:07 Allergiat voivat pahentua myös ilmastonmuutoksen myötä. Aiheesta keskustelivat Huomenta Suomessa Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Tarleena Tossavainen ja Allergia, iho ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs.

Julkaistu 9 minuuttia sitten

Allergia voi puhjeta myös aikuisena tai vasta vanhemmalla iällä. Taustalla on usein monen tekijän summa, jossa esimerkiksi ruokavaliolla voi olla merkitystä. Ilmassa on ollut tänä keväänä ajoittain ekstratuhti annos allergeeneja. Alkuvuosi oli kylmä, ja pähkinäpensaan kukinta alkoi Suomessa tavallista myöhemmin. Sitten tuli nopeasti hyvin lämmin, ja lämpö sai lepän kukkimaan. Näin ollen kaksi allergiakasvia putkautteli pölyään ilmoille maan etelä- ja keskiosissa poikkeuksellisesti samaan aikaan. Lämpimänä jatkuneen sään ansiosta myös koivu aloitti pian kukintansa, projektitutkija Sanna Pätsi Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta kertoo. Alkukauden koivun siitepölymäärät olivat kuitenkin maltillisia. Myös loppukaudesta ennakoidaan tavallista heikompaa. Lue myös: Kevätflunssa vai siitepölyallergia? Keuhkolääkärin vinkin avulla selvität Virukset sekoittavat pakkaa Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Jere Reijula Mehiläisestä kertoo, että monet ihmiset ovat kokeneet tänä keväänä vaikeita allergiaoireita. Osa oireilevista ei ole edes tiennyt olevansa allerginen kevään siitepölyille. Reijulan mukaan siitepölyt eivät selitäkään kaikkea. – HUSin epidemiologisten tiedotteiden mukaan tänä vuonna on koettu kaksihuippuinen influenssapiikki. Lisäksi monelle vaikeitakin oireita ovat aiheuttaneet RS-virukset ja korona. Jos taustalla on sairastettu virustauti, jossa hengitysteet ovat ärtyneet, ehkä lievempikin määrä pölyä saattaa aiheuttaa allergikoilla oireita, Reijula arvioi MTV Uutisille.

– Myös katupöly ja kuiva sää voivat vaikuttaa asiaan.

Reijulan mukaan siitepölytiedotteet ja allergiat eivät välttämättä korreloi erityisen hyvin. Toisin sanoen potilaat voivat potea voimakkaita tai jopa vakavia oireita, vaikka siitepölyä ei olisi ilmassa sen enempää kuin tavallisestikaan.

– Se on mielenkiintoista. Vuosi toisensa jälkeen oireista kärsivillä toisina vuosina tilanne on helpompi ja toisina vaikeampi ihan siitepölymääristä riippumatta.

Kenen kannattaa syödä allergialääkkeitä?

9:14 Mistä erottaa allergian ja flunssan toisistaan. Yksi mittari on nenäeritteen eli rään koostumus, kertoo Yliopiston apteekin proviisori ja apteekinhoitaja Elina Lammi.

Korona teki kytköksen näkyväksi

Reijulan mukaan korona-aika toi hyvin esiin virusten yhteyden allergioihin.

– On aika tavallinen mekanismi, että ihminen sairastuu virukseen ja seuraavana siitepölykautena kokee uusia allergiaoireita. Virusinfektio voi herkistää elimistöä uusille allergioille tai pahentaa jo olemassa olevia oireita.

– Ihan samantyyppisiä hengitystiepatogeenien, eli taudinaiheuttajien – virusten tai bakteerien – jälkeen ilmenneitä uusia allergioita on tunnistettu jo kauan aikaa, mutta korona-aikana ilmiö tuli selkeäksi. Että "okei, sairastin koronan ja muutama kuukausi myöhemmin huomattiin, että olen allerginen tai herkistynyt jollekin", Reijula kuvaa.

Tilanne selittyy Reijulan mukaan osin sillä, että kun elimistö herää puolustautumaan taudinaiheuttajaa vastaan, se saattaa alkaa kehittää vasta-aineita myös muille ympäristötekijöille.

– Puolustusjärjestelmän solut tavallaan ylivirittyvät tai reagoivat harhaan taistellessaan virusta vastaan, jolloin ne saattavat alkaa tunnistaa vaarattomia ympäristön hiukkasia vihollisina.

Koivun siitepölykaudesta on tulossa tänä vuonna tavallista vähäisempi. Kuvassa koivun norkkoja.Lehtikuva

Allergiat väistyvät ja puhkeavat iän myötä

Uuden allergian puhkeaminen voi liittyä paitsi sairastettuun infektioon myös esimerkiksi asuinympäristön muutokseen.

– Yleinen ajatus on, että allergiat väistyvät iän mukana, ja niin käykin; valtaosalla ihmisistä lapsuudessa sairastetut allergiat väistyvät tai vähenevät aikuisikään mennessä. Sitten nähdään toistuvasti uusia allergioita myös iäkkäämmillä ihmisillä, Reijula selvittää.

– Ihminen voi muuttaa uuteen ympäristöön tai pihapiiriin, jossa herkistyy tai altistuu jollekin uudelle allergeenille. Se on allergian kehittymisessä aika tavallistakin. Tai ympäristö muuttuu. Lämpötilan muuttuessa ja ilmaston lämmetessä, pölyä tulee enemmän tai tiettyä kasvia on ympäristössä enemmän.

Myös ruokavalion muutokset voivat vaikuttaa.

– Ruokavaliomme, antibioottikuurit ja muut elintapoihin liittyvät asiat muokkaavat sitä, miten suolistomme reagoi ja sitä kautta immuunivasteemme muuttuu.

Jos lääke ei auta?

Allergiaan löytyy lääkkeitä apteekista ilman reseptiä, mutta jos perusantihistamiinit, hoitavat nenäsuihkeet ja allergiasilmätipat eivät auta siitepölykaudella riittävästi, kannattaa lähteä lääkäriin.

– Jos taustalta löytyy herkistyminen koivulle, heinälle tai pölypunkille, niille potilas voidaan siedättää kielenalustabletilla. Pistossiedätyskin on totta kai vielä mahdollista, mutta tablettihoito on tehokas ja kätevä.

Siedätyshoitoja tehdään myös vanhemmille ihmisille.

– Yleensä siedätys aloitetaan allergeenikauden ulkopuolella, ja sitä jatketaan noin kolme vuotta. Sillä muokataan omaa elimistön immuunipuolustusta niin, että seuraavana vuonna ei reagoi kyseiselle allergeenille niin vahvasti. Tehot ovat olleet pääosin erinomaisia, Reijula kehuu.

Reijula korostaa vielä sitä, että kärsiminen ei kannata.

– Toki ihmiset tottuvat allergiaoireisiin ja monesti sinnittelevät niiden läpi. Mutta yritettäisiin pitää mielessä se, että näihin voidaan apuakin saada. Eli jos tuntuu siltä, että pari kuukautta vuodesta on aina yhtä kärvistelyä, voisi kysäistä lääkäriltä, pystyykö sille tekemäänkin jotain.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.

