Kiina palaa keskelle, Venäjä kaivokseen, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Kiina ja Venäjä ovat kohdelleet toisiaan "tasavertaisina", sanoi Kiinan presidentti Xi Jinping keskiviikkona Venäjän presidentin Vladimir Putinin istuessa vieressä.

Se oli Xiltä kaunis valhe ja hyvää diplomatiaa.

Venäjän ja Kiinan suhde ei ole tasavertainen, eikä siitä sellaista ole tulossakaan. Ei ainakaan, jos Kiina pystyy asiaan vaikuttamaan.

Tämän tietävät sekä venäläiset että kiinalaiset. Ääneen sitä ei tietenkään kannata toitottaa. Kremlissä Kiina-riippuvuudesta ollaan kuitenkin aidosti huolissaan.

Xi ja Putin allekirjoittivat Pekingissä parikymmentä sopimusta. Putinin mukaan Venäjän ja Kiinan suhde on "ennennäkemättömällä tasolla" ja "kehittyy jatkossakin".

Toisin sanoen Venäjä kaivautuu yhä tukevammin Kiinan energiakaivokseksi. Putinin ja Xin kirjoittamista paristakymmenestä paperistakin konkreettisimmat koskivatkin energiakauppaa.

Uusi maailmanjärjestys

Sen sijaan julistukset strategisesta kumppanuudesta ja puheet moninapaisen maailmanjärjestyksen edistämisestä voi kuitata vanhoina uutisina.

Kiina ja nykymuotoinen Venäjä ovat julistaneet edistävänsä moninapaista maailmaa jo viimeistään huhtikuusta 1997 lähtien.

Maailmanjärjestys ei kuitenkaan ole yksittäinen sopimus tai julistus.