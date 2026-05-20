Xi:n mukaan Kiinan ja Venäjän on toimittava "vastuullisina suurvaltoina", jotka puolustavat kansainvälistä oikeutta ja vastustavat "yksipuolista kiusaamista".
Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapasivat tänään Pekingissä.
Tapaamisen päätteeksi maiden johtajat ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman maiden strategisen koordinaation vahvistamisesta sekä "hyvän naapuruussuhteen ja yhteistyön syventämisestä".
Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.
"Uusi lähtökohta"
Johtajien odotetaan allekirjoittavan lisäksi noin 20 muuta asiakirjaa, jotka koskevat muun muassa kauppa-, energia- ja teknologiayhteistyötä maiden välillä.
Sopimuksilla pyritään syventämään Kiinan ja Venäjän taloudellisia ja poliittisia suhteita entisestään.
Xi Jinping sanoi allekirjoitustilaisuudessa, että Kiinan ja Venäjän suhteet ovat edelleen vahvistuneet ja kehittyneet "korkeimman tason kokonaisvaltaiseksi strategiseksi kumppanuudeksi".
Hänen mukaansa maat ovat kohdelleet toisiaan keskinäiseen kunnioitukseen ja tasavertaisuuteen perustuen. Xi arvioi myös, että kahdenväliset suhteet ovat nyt saavuttaneet "uuden lähtökohdan" yhteistyön syventämiselle.
Xi:n mukaan Kiinan ja Venäjän on jatkossakin toimittava toistensa strategisina tukipilareina. Hänen mukaansa maiden tulee ylläpitää tiivistä strategista viestintää ja säännöllistä vuorovaikutusta kaikilla tasoilla.
Moninapainen maailmanjärjestys
Venäläismedioiden mukaan Xi Jinping ja Vladimir Putin allekirjoittivat myös yhteisen julistuksen niin sanotusta "moninapaisesta maailmanjärjestyksestä", jota he pyrkivät edistämään, kertoo Reuters.