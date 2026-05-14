Donald Trumpia ei tunneta suurena kulinaristina. Hän nauttii ronskeista perusmauista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on parhaillaan maiden suhteiden kannalta elintärkeällä vierailulla Kiinassa.

Donald Trump tunnetaan amerikkalaisen ruoan, ja erityisesti pikaruoan ystävänä. Hän rakastaa muun muassa hampurilaisia ja kevyt-colaa.

New York Timesin mukaan kiinalaiset kokit eivät ottaneet riskejä presidentti Xi Jinpingin isännöimällä illallisella.

Kiinan pääkaupungin Pekingin paikallisia tunnettuja ruokalajeja ovat muun muassa maailmankuulu Pekingin ankka ja zhajiangmian, eli nuudelit tummassa paputahnasta tehdyssä kastikkeessa.

Trumpille tarjottiin torstaina kiinalaisen ruoan sijaan ruokia, joissa yhdistyivät kiinalaiset ja kansainväliset maut.

Juhlapöydässä tarjottiin muun muassa hummeria tomaattikeitossa, paahdettua ankkaa, kauden kasviksista tehtyä muhennosta, lohta sinappikastikkeessa, porsaanlihalla täytettyjä paistettuja nyyttejä sekä tiramisua, hedelmiä ja jäätelöä.

Presidentit Xi ja Trump kuvattuna Pekingissä.