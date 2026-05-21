Pohjois-Amerikan jääkiekon naisten ammattilaissarja PWHL:ssä Montreal Victoire nappasi mestaruuden kavennusta yrittäneen Ottawa Chargen kustannuksella.
Montreal päihitti Ottawan selvin 4–0-luvuin Suomen aikaa torstain vastaisena yönä pelatussa ottelussa. Voitto sinetöi mestaruuden ottawalaisille, sillä se oli loppuottelusarjan kolmas.
Ottawaa edustavat suomalaisista puolustaja Ronja Savolainen, joukkueen kakkosmaalivahti Sanni Ahola sekä apuvalmentaja Juuso Toivola. Ahola seurasi ottelun vaihtopenkiltä.