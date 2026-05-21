Englantilainen Aston Villa on voittanut jalkapallon Eurooppa-liigan mestaruuden ja napannut ensimmäisen pokaalinsa kolmeen vuosikymmeneen.
Saksalaishaastaja Freiburg ei saanut maalitiliään avattua, ja Turkin Istanbulissa pelattu loppuottelu päättyi englantilaisten hyväksi 3–0.
Youri Tielemans ja Emiliano Buendia veivät Aston Villan kahden maalin johtoon ennen ensimmäisen puoliajan päättymistä. Morgan Rogers viimeisteli englantilaisseuran makean voiton toisella puoliajalla.
Aston Villa kausi on sujunut hienosti myös Valioliigassa. Se on neljäntenä ennen päätöskierrosta.
Birminghamilaisseuran päävalmentajalla Unai Emeryllä on kultainen kosketus Eurooppa-liigassa. Espanjalainen on voittanut kilpailun viidesti: kolmesti Sevillan peräsimessä ja kerran Villarrealissa sekä Aston Villassa. Se on Eurooppa-liigan ennätys.
Unai Emery juhli jo viidettä Eurooppa-liigan titteliään.