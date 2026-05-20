Kiina ja Yhdysvallat sopivat kaupasta Trumpin vierailun yhteydessä.

Kiina vahvistaa ostavansa Yhdysvalloilta 200 kappaletta Boeing-matkustajakoneita, kertoo ilmailua seuraava media Aerotime.



Kauppaministeriön mukaan tilaukseen kuuluu myös sopimus koneiden osien toimittamisesta niiden kunnossapitoa varten.



Maat sopivat kaupasta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Trump kertoi vierailun jälkeen, että Kiina voisi ostaa jopa 750 konetta, jos Boeing tekee hyvää työtä.



Vasta huhtikuussa Boeing kertoi, että Kiina ei ota enää koneita vastaan Yhdysvaltain Kiinalle asettamien korkeiden tuontitullien vuoksi.