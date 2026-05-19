Putin on saapunut Pekingiin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti tänään kaksipäiväisen valtiovierailun Kiinassa – vain kolme päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli Kiinan presidentin Xi Jinpingin vieraana.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi oli Putinia vastassa Pekingin kansainvälisellä lentokentällä. Kamerat tallensivat, kun kaksikko tervehti, jonka jälkeen he kävelivät iloisesti lippuja heiluttavien nuorten ja sotilaiden keskellä.

Ennen autoon nousemista Putin hymyili leveästi puhuessaan ulkoministerin kanssa. Kyseessä on Putinin 25. vierailu Kiinassa.

Putin toivoo itse Kiinan-vierailun johtavan Venäjän energiaviennin huomattavaan kasvuun.

Kremlin mukaan Xi ja Putin keskustelevat Power of Siberia 2 -kaasuputkesta, jonka vuosikapasiteetti olisi valtaisat 50 miljardia kuutiometriä.