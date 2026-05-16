Vladimir Putin tapaa Xin lähes heti Donald Trumpin jälkeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Eilen South China Morning Post -lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina.



Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan.



Putinin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xin tämänviikkoisen tapaamisen jälkeen.

Kiinan kulttuurivallankumous käynnistyi 60 vuotta sitten

Kiinan niin kutsutun kulttuurivallankumouksen alkamisesta on kulunut 60 vuotta. Noin kymmenen vuotta kestäneen kaoottisen ajanjakson taustalla oli kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin halu vahvistaa valtaansa.

Kommunistipuolue julkisti 16. toukokuuta 1966 määräyksen, jonka mukaan yhteiskunta piti puhdistaa vastavallankumouksellisista ja porvaristosta. Arviot väkivaltaisissa vainoissa kuolleista vaihtelevat useista sadoistatuhansista reilusti yli miljoonaan.

Kulttuurivallankumouksen aika päättyi lopullisesti vasta vuonna 1976 Maon kuoleman jälkeen.