Jääkiekon NHL:ssä perjantain vastaisen yön kierroksella pelanneet kolme suomalaismaalivahtia torjuivat kaikki voitokkaissa otteluissa.

Boston Bruinsin suomalaisvahti Joonas Korpisalo urakoi tolppien välissä joukkueen ottaessa 4–3-kotivoiton Vegas Golden Knightsista.



Ensimmäisen erän puolivälissä Bostonilla oli tehokas minuutti, jonka aikana joukkue iski itsensä kolmen maalin johtoon.



Korpisalolle kertyi ottelussa yhteensä 30 torjuntaa. Vegasin maalilla tshekkiläisvahti Akira Schmid torjui 24 kertaa.



Bostonin alkuvuoden kymmenestä ottelusta vain kaksi on päättynyt tappioon.



Tammikuussa Korpisalo on ollut nyt maalilla yhteensä neljä täyden 60 minuutin ottelua, joista kaikki ovat päättyneet voittoon.

Viikon suomalaistulokas nappasi syöttöpisteen

Buffalo Sabresin maalilla Ukko-Pekka Luukkonen torjui 32 kertaa 4–2-vierasvoittoon päättyneessä ottelussa Oliver Kapasen Montreal Canadiensia vastaan.



Vasta alkuviikosta ensimmäisen NHL-ottelunsa pelannut Konsta Helenius nappasi syöttöpisteen Buffalon 3–0-maalista. Zach Benson viimeisteli toisen erän alussa Heleniuksen maalin edessä tekemän rystykäännön Montrealin verkkoon.



Helenius on kerännyt nyt kolmesta pelaamastaan NHL-ottelusta yhteistehot 1+3.



Nashville Predatorsin suomalaisvahdeista vuorossa oli Juuse Saros, joka nappasi 23 torjuntaa Ottawa Senatorsia vastaan. Kanadalaisjoukkue kaatui Nashvillen kotihallissa 5–3-lukemin. Nashvillen Cole Smith viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin Erik Haulan syötöstä.



Florida Panthersin ja Winnipeg Jetsin kohtaaminen venyi 1–1-tasatilanteessa maalittoman jatkoajan kautta voittolaukauskilpailuun. Hallitsevan mestarin Floridan ensimmäisenä laukojana suomalaishyökkääjä onnistui iskemään kiekon yhdysvaltalaisvahti jalkojen välistä sisään. Winnipegin epäonnistuneiden yritysten jälkeen voiton varmisti rannelaukaus.