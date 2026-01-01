Liverpool jäi nollille Valioliigan vuoden ensimmäisessä ottelussaan Leedsiä vastaan.
Kotijoukkue Liverpool oli hallitseva osapuoli, mutta 0–0-tasatulokseen päättyneessä ottelussa Leeds oli lähempänä maalintekoa.
Noin kymmenen minuuttia ennen täyttä aikaa Leedsin Dominic Calvert-Lewin ehti jo tuulettaa maalintekoa, mutta osuma hylättiin paitsiona.
Myös Liverpool-maalivahti Alisson Beckerin virhe oli lahjoittaa maalin Leedsin Ethan Ampadulle, mutta brasilialaisvahti onnistui venyttämään huonon avauksensa jälkeen torjunnan.
Hugo Ekitiken hieman maalin ohi suuntautunut pusku oli puolestaan Liverpoolin paras maalintekopaikka.
Liverpool jatkaa Valioliigassa neljäntenä 12 pistettä sarjakärki Arsenalia perässä.