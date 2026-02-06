Viheraho kertoi käräjillä kuvanneensa museojunia 2000-lvun alusta lähtien, eikä hänellä ole koskaan ollut ongelmia suojaetäisyyksien kanssa. Hän oli sitä mieltä, että hänet oli jostain syystä otettu asiassa silmätikuksi.
– Viherahon mukaan museoveturiyhdistyksen veturinkuljettaja ei kuitenkaan jostain syystä pidä hänen naamastaan, ilmeisesti heidän henkilökemiansa eivät täsmää, käräjäoikeuden tuomiossa kerrataan Viherahon näkemystä tapahtumista.
Viheraho kertoi myös, ettei ollut totellut poistumiskäskyä, koska katsoi konduktöörin ja veturinkuljettajan toimivallan loppuvan suojaetäisyyteen, jota katsoi noudattaneensa.
Oikeus: Kuljettaja päättää, milloin on turvallista lähteä
Oikeudessa kuultiin todistajana erästä veturinkuljettajaa, joka arvioi kuvien perusteella, että olisi itse lähtenyt tilanteessa liikkeelle. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että viime kädessä on junaa kuljettavan veturinkuljettajan tehtävä arvioida, onko junan turvallista lähteä liikkeelle.
– Junaa kuljettanut veturinkuljettaja on arvioinut Viherahon seisseen niin lähellä junarataa, ettei junan ole ollut turvallista lähteä liikkeelle. Viherahon kieltäydyttyä siirtymästä on Viheraho estänyt junan liikkeelle lähtemisen, tuomiossa todettiin.
Viheraho valitti tuomiosta Itä-Suomen hovioikeuteen, vaatien syytteen hylkäämistä. Hovioikeus ei kuitenkaan antanut asialle jatkokäsittelylupaa ja tuomio jäi pysyväksi.
1:22Kerroimme vuonna 2017, että Pasin Viherahon nimissä tilattu tuotteita netistä jo kymmenien tuhansien eurojen edestä. Kiusaaminen on jatkunut pitkään.