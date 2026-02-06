Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Viherahoa oli pyydetty siirtymään kauemmas junaradasta, jotta juna voisi turvallisesti lähteä. Viheraho kieltäytyi ja lopulta poliisit hakivat hänet pois paikalta.

Tubettaja Pasi Viherahon vainoaja uhkaili netissä kouluja rynnäkkökiväärillä ja verilöylyllä valeidentiteetin takaa – mies tuomittiin yhteensä 15 rikoksesta

Hovioikeus ei muuttanut Youtube-vaikuttaja Pasi Viherahon saamaa tuomiota liikenteen häiritsemisestä. Viheraho on kertonut itse oikeustaistelustaan Youtube-kanavallaan.

Youtube-videoistaan tunnetuksi tullut Pasi Viheraho ei saanut armoa hovioikeudessa.

Tapauksen esitutkintamateriaalissa oli videota ja kuvia tapahtumista. Niistä näkyy, miten poliisi otti tubettajan kiinni tilanteessa.

Tapauksen esitutkintamateriaalissa oli videota ja kuvia tapahtumista. Niistä näkyy, miten poliisi otti tubettajan kiinni tilanteessa.

Viherahon toiminta viivytti museoveturin ja junassa olleiden noin 120 henkilön liikkeelle lähtöä noin puoli tuntia. Lisäksi toinen juna joutui ohittamaan aseman varovaisuutta noudattaen.

Lahtelainen tubettaja on kärsinyt kiusaamisesta vuosia – nyt oikeudessa tapaus, jossa Pasin nimissä tehtiin hotellivarauksia, sähkösopimuksia ja uhkauksia eduskuntaan

Viheraho: Veturinkuljettaja ei pitänyt naamasta

Viheraho kertoi käräjillä kuvanneensa museojunia 2000-lvun alusta lähtien, eikä hänellä ole koskaan ollut ongelmia suojaetäisyyksien kanssa. Hän oli sitä mieltä, että hänet oli jostain syystä otettu asiassa silmätikuksi.