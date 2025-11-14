Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päätti MM-karsinnat todelliseen mahalaskuun, kun Euroopan ikiaikaisiin jalkapallokääpiöihin lukeutuva Malta haki Helsingin Olympiastadionilta hämmästyttävästi 1–0-voiton perjantai-iltana.
Välimerellisen saarensa marraskuisesta lämmöstä parikymmentä astetta kylmempään Helsinkiin tulleet jalkapallopikkuisen edusmiehet eivät olleet jäätyneitä, vaan avasivat ottelun pirteästi. Kylmää vettä oli tosin tulla vieraiden niskaan jo kolmannella minuutilla, kun Suomi pyöritti heti avaukseen sinkoutuneen maajoukkuedebytantti Ryan Mahutan järkkäilyllä Benjamin Källmanille ja sitten Joel Pohjanpalolle paikan. Pohjanpalon kantapääkudin pelasti kuitenkin maaliviivalta Malta-toppari Kurt Shaw.
Sen jälkeen esiin nousi Maltan maalivahti Henry Bonello, maansa maalia jo vuodesta 2012 lähtien vartioinut 37-vuotias veteraani. Hän torjui loistavasti ja turhautti suomalaiset useaan otteseen. Bonelloa ei ohittanut edes Teemu Pukki viimeisessä esiintymisessään Olympiastadionilla Huuhkajien paidassa.
Nurmelle 78. minuutilla tullut Pukki sai runsaat kolme minuuttia myöhemmin todistaa kentällä yhtä suomalaisen maajoukkuejalkapallon suurinta nöyryytystä, kun Jake Grech tälläsi Maltalle maalin, maajoukkueuransa ensimmäisen.
Maltalaiset ja heidän parisenkymmentä faniaan juhlivat osumaa kuin maailmanmestaruutta, eikä ihme: maali toi maalle tuiki harvinaisen voiton MM-karsinnoissa, ja ensimmäisen voiton vieraskentällä sitten vuoden 2013.