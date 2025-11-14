



Lilliputti-Malta juhli Huuhkajat-voittoa kuin maailmanmestaruutta – Joel Pohjanpalo murahti 2:49 Joel Pohjanpalo analysoi Malta-tappion – Huuhkajat-kapteenia harmitti Teemu Pukin puolesta. Julkaistu 14.11.2025 22:28 MTV URHEILU – S Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päätti MM-karsinnat todelliseen mahalaskuun, kun Euroopan ikiaikaisiin jalkapallokääpiöihin lukeutuva Malta haki Helsingin Olympiastadionilta hämmästyttävästi 1–0-voiton perjantai-iltana. Välimerellisen saarensa marraskuisesta lämmöstä parikymmentä astetta kylmempään Helsinkiin tulleet jalkapallopikkuisen edusmiehet eivät olleet jäätyneitä, vaan avasivat ottelun pirteästi. Kylmää vettä oli tosin tulla vieraiden niskaan jo kolmannella minuutilla, kun Suomi pyöritti heti avaukseen sinkoutuneen maajoukkuedebytantti Ryan Mahutan järkkäilyllä Benjamin Källmanille ja sitten Joel Pohjanpalolle paikan. Pohjanpalon kantapääkudin pelasti kuitenkin maaliviivalta Malta-toppari Kurt Shaw. Sen jälkeen esiin nousi Maltan maalivahti Henry Bonello, maansa maalia jo vuodesta 2012 lähtien vartioinut 37-vuotias veteraani. Hän torjui loistavasti ja turhautti suomalaiset useaan otteseen. Bonelloa ei ohittanut edes Teemu Pukki viimeisessä esiintymisessään Olympiastadionilla Huuhkajien paidassa. Nurmelle 78. minuutilla tullut Pukki sai runsaat kolme minuuttia myöhemmin todistaa kentällä yhtä suomalaisen maajoukkuejalkapallon suurinta nöyryytystä, kun Jake Grech tälläsi Maltalle maalin, maajoukkueuransa ensimmäisen. Maltalaiset ja heidän parisenkymmentä faniaan juhlivat osumaa kuin maailmanmestaruutta, eikä ihme: maali toi maalle tuiki harvinaisen voiton MM-karsinnoissa, ja ensimmäisen voiton vieraskentällä sitten vuoden 2013.





– Harmittaa suunnattomasti. Iso pettymys. Olisimme ansainneet paljon enemmän. Näin ei saa käydä silloin kun itseltä ei mene maaliin, pitää pitää huolta, ettei omissa soi, Huuhkajien kapteeni Pohjanpalo sanaili surkean tuloksen järkyttämänä.

Friisiä ärsytti - ei kuitenkaan jossiteltavaa

Ottelu päätti Suomen rimpuilun kohti ensi kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavaa MM-lopputurnausta. Huuhkajien jatkohaaveita kahdeksan ottelun mittaisella taipaleella nipisti karsintojen toisen ottelun vierastasapeli Liettuassa, ja haaveet käytännössä hautautuivat tämän syksyn selkeisiin vierastappioihin Puolassa ja Hollannissa. Malta-peli oli sitten synkeä päätös.

– Olen todella ärsyyntynyt tästä tappiosta. Pelaajat tekivät erittäin hyvää työtä. Loimme 15–16 laukausta, mutta ottelun paras mies oli vastustajan maalivahti. Sellaista on jalkapallo. Mutta tulos ei ollut sitä, mitä sen olisi pitänyt olla, Huuhkajien tanskalaisluotsi Jacob Friis totesi.

Tammikuussa pestissään aloittaneen Friisin ensimmäisen arvoturnauskarsinnan saldoksi jäi kolme voittoa, yksi tasapeli ja neljä tappiota. Tulos ei mairittele, ja Friis sai kahdeksan kuukauden karsintarupeaman aikana ajoittain kovaakin arvostelua myös pelaaja- ja taktiikkavalinnoistaan. Mies kuitenkin mietti perjantain tappion synkeydessä, ettei ehkä silti olisi tehnyt asioita välttämättä toisin.

– Eihän tämä täydellistä ollut. Oliko peleissä ollut pieniä juttuja (joita tekisi toisin), ja olisiko jälleen hyvin pelannut Leo Walta pitänyt ottaa mukaan aiemmin, Friis pohti kysellen itseltään.

– Mutta vastaus siihen, tekisinkö toisin, on ei. Voin mennä nukkumaan sanoen, että päätöksilläni haettiin parasta mahdollista (lopputulosta). Suuntaamme tulevaan pitkät valot päällä, Friis päätti.

Hän viittasi siihen, kuinka paljon joukkueeseen on tullut ja tulossa nuorempia ja tuoreita pelaajia Suomen suunnatessa tähtäintä kohti ensi vuoden Kansojen liigaa ja vuoden 2027 EM-karsintoja.

