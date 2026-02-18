Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen eli Leijonien olympiaturnaus jatkuu mitalipeleissä. Sveitsi kuitenkin piti Antti Pennasen nippua ahdistavan pitkään pinteessä, ja kovin tutun oloisilla keinoilla, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.

Suomi–Sveitsi 3–2 ja. (0–2, 0–0, 0–2, 1–0)

Leijonille oli ennen ottelua tarjolla erittäin herkullinen mitalisauma, jopa kullasta alettiin kuiskuttelemaan lupauksia herättäneen Ruotsi-pelin ja Tre Kronorin mahdollisen vetoavun myötä.

Ja nyt kuiskutellaan lisää. Artturi Lehkonen astui esiin ja teki miesten maajoukkueuransa tärkeimmän ja säväyttävimmän suorituksen jatkoajalla läpiajosta. Isoja maaleja on syntynyt ennenkin, muun muassa Stanley Cupin finaalissa. Nyt sellainen on povitaskussa NHL-olympialaisissakin.

Vapauttavaa maalia edelsi kuitenkin yli 50 minuutin mittainen tuskien taival. Leijonat oli todella pitkään ponnettoman oloinen. Suomi-kopissa ottelun panos ja mahdollisuudet tuskin jäivät epäselviksi. Tämä huippunippu on ensimmäistä kertaa NHL-olympialaisissa. Virkamiesmäisen tuskaputken pääarkkitehtinä toimi loistavan ottelun pelannut Sveitsi.

Altavastaaja puolusti ihailtavan kurinalaisesti. Keskustan sumputtaminen oli aivan ylärekisterissä. Väkisinkin mieleen nousi yhtymäkohta menneisyydestä: näinhän Jukka Jalosen Leijonat voitti muutamia vuosia sitten kaiken. Sitouminen, kurinalaisuus, sovitut asiat selkäytimestä. Sveitsin jääkiekossa eletään historiallista nousukauden jälkeistä loistoaikaa, vaikka tänään NHL-Suomi raapi tuloksen.

Leijonat piti laattaa, paransi hyökkäyspeliään ottelun edetessä ja painosti. Toiseen erään tehdyt ketjumuutokset raikastivat otetta, mutta maaleiksi ne eivät olleet konvertoitua millään. Tuntuu, että lopulta materiaalietu astui vihdoin ja viimein kuvaan.

Sebastian Ahon viimeisellä kympillä iskemä 1–2-kavennus iski pelitapahtumiin samalla tavalla, kuin joku löisi kavereiden peli-illassa keskeneräisen Trivial Pursuitin seinään – palikat uuteen asentoon.

Miro Heiskanen pelasi selkeästi koko turnauksen parhaan ottelunsa ja sai palkinnon tasoituksellaan. Jatkoajalla sisupuukon ansaitsee Niko Mikkola, joka puolusti Sveitsin ainoan paikan loistavasti.

Leijonat pelaa historian kuudennessa NHL-olympiaturnauksessa mitaleista. Piskuisen Suomen rekordi on kivenkova: kuusissa NHL-kisoissa Suomi on ollut mitalipeleissä viidesti. Näistä joka kerta vielä mitaleilla.

Antti Pennanen on ollut kovassa prässissä jo pitkään. Nyt hän johdatti joukkueensa arvoturnauksen mitalipeleihin. Vaikka Suomi voitti, on kriittistä keskustelua syytä ohjata suoraan kaukaloon. Parannettavaa on vielä todella paljon. Etenkin Leijonien hyökkäysosastolla useat pelaajat, kuten Mikko Rantanen, Roope Hintz ja Teuvo Teräväinen eivät ole vielä onnistuneet koko turnausta tarkastellessa läheskään tasollaan.