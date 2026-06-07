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Liljan oireita vähäteltiin, sitten löytyi syöpä | MTV Uutiset

Liljan oireita vähäteltiin terveyskeskuksessa – "naisena olon ilo" paljastui lopulta syöväksi Lilja kokee, ettei hänen oireitaan otettu tosissaan terveyskeskuksessa. Kuvituskuva. Kuvan henkilö ei liity juttuun. Shutterstock Copyright (c) 2025 Bricolage/Shutterstock. No use without permission. Julkaistu 07.06.2026 06:54 Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Lilja ei päässyt terveyskeskuslääkärille, koska jatkuva verenvuoto ei lääkärin mielestä ollut huolestuttavaa. Lopulta diagnoosiksi tuli kohdunkaulan syöpä. Epätavallinen verenvuoto emättimestä alkoi viime syksynä. Ensin se oli tihkuttelua, jonka Lilja arveli johtuvan keväällä tehdystä hormonikierukan poistosta. Toimenpiteen tehnyt lääkäri oli sanonut, että kuukautiskierron tasaantuminen saattaisi viedä aikansa. Vuoto kuitenkin runsastui kuukautismaiseksi ja päivittäiseksi. Pöntöltä oli välillä vaikea nousta, koska housuja ei ehtinyt vetää jalkaan ennen kuin veri tahri joka paikan. Kun tätä oli loka-marraskuun vaihteessa jatkunut kolmisen viikkoa, Lilja laittoi asiasta viestin omaan terveyskeskukseen hyvinvointialueen digitaalisen asiointipalvelun kautta. MTV Uutiset on nähnyt asiaa koskevia viestejä. Sinänsä empaattisessa vastauksessa puhuttiin vaivasta "naisena olon 'iloina'". Hoitajan konsultoima lääkäri määräsi minipillerit kokeiluun vuodon vähentämiseksi. Pillereistä huolimatta vuoto lisääntyi. Sen seassa alkoi tulla peukaloa suurempia verihyytymiä. Pyyhkiessään Lilja kuvitteli tuntevansa kohdunkaulan emättimen suulla. – Näin jälkiviisaana tiedän, että se oli kasvain, Lilja sanoo. Liljasta käytetään jutussa pelkkää etunimeä aiheen arkaluontoisuuden takia. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa. Lue myös:

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"Ei syytä huoleen"

Joulukuussa Lilja näpytteli digitaaliseen asiointipalveluun uuden viestin, jossa hän kertoi oireiden jatkuneen ja pahentuneen. Runsasta vuotoa oli tuolloin jatkunut jo noin kaksi kuukautta.

Hän pyysi aikaa suoraan gynekologille, mutta ei saanut sitä.

Lääketieteen sukupuolivinouma vaarantaa naisten terveyden ja talouden. Juttu jatkuu videon alla.

10:22 Miksi naisten terveyshuolia ei oteta tosissaan? Keskustelemassa naistentautien erikoislääkäri Aura Pyykönen ja terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri Nico Vehmas.

Tuntemus pyyhkiessä selittyi hoitajan konsultoiman lääkärin mukaan sillä, että kohdunkaula voi tietyssä vaiheessa kiertoa laskeutua alemmas. Myöskään verenvuodosta tai hyytymistä ei tarvinnut lääkärin mukaan olla huolissaan.

Liljalle tehtiin kuitenkin lähete verikokeisiin. Hoitaja soitti joululomalla tehtyjen kokeiden tuloksista tammikuussa ja kehotti varaamaan ajan lääkäriin heti seuraavalle päivälle.

Yhtäkkinen touhukkuus ei johtunut Liljan alkuperäisestä vaivasta vaan siitä, että veriarvojen perusteella hänelle oli puhjennut tyypin 2 diabetes.

Siitä Lilja ei muista hoitajan sanoneen mitään, että sekä hemoglobiini että ferritiini olivat selvästi alle viitearvojen – ensimmäinen 107 ja jälkimmäinen 8.

– Yritin selittää hoitajalle, että ymmärrän, että korkea verensokeri on tosi iso huolenaihe ja että se pitää hoitaa, mutta oma ensisijainen huolenaiheeni on verenvuoto. En voi antaa tilanteen jatkua näin, vaan siihen on pakko saada jokin ratkaisu, Lilja sanoo.

Perusteluista huolimatta hoitaja kirjasi lääkärikäynnin ensisijaiseksi syyksi diabeteksen.

"Pitää varautua pahanlaatuisuuteen"

Seuraavana päivänä lääkärin vastaanotolla Lilja istui kiltisti liki tunnin diabetesta koskevia asioita kuunnellen ja niihin vastaillen. Kun lääkäri tuntui jo olevan lopettelemassa, Lilja nosti vielä esiin verenvuodon.

– Vasta siinä vaiheessa lääkäri sanoi, että niin joo, voisinhan minä nopeasti vilkaista sitä tilannetta.

Kun lääkäri aloitti alatutkimuksen spekulalla eli emättimen seinämät avaavalla tähystimellä, totesi hän heti, että täällä on jotakin.

– Sitten hän tökkäsi sitä jotakin pumpulipuikolla, ja se lähti vuotamaan saman tien solkenaan verta.

Tässä vaiheessa lääkäri nosti kädet pystyyn, keskeytti tutkimuksen ja teki lähetteen Naistenklinikalle.

Terveyskeskuksessa arveltiin ajan järjestyvän kahden viikon kuluessa, mutta Naistenklinikalta soitettiinkin heti viikonlopun jälkeen ja pyydettiin kolposkopiaan eli kohdunsuun tähystykseen saman tien.

Sairastumisen takia Lilja pääsi poliklinikalle vasta muutaman päivän päästä. Tutkimuspöydällä ei ehditty edes aloittaa näytteenottoa, kun verta alkoi jälleen vuotaa runsaasti. Paikalle hälytettiin lisää henkilökuntaa tyrehdyttämään vuotoa.

Kaiken kaikkiaan verta valui tutkimuspöydälle 700 millilitraa. Esimerkiksi alatiesynnytyksen jälkeen normaali vuodon määrä on alle 500 millilitraa.

Vuoto saatiin lopulta hallintaan verenvuotoa hillitsevän lääkkeen avulla. Liljan matka jatkui veren ja nesteiden tiputukseen sekä erilaisiin kuvantamistutkimuksiin.

Lilja oli varautunut syöpään jo ennen virallista diagnoosia. Kuvituskuva.Shutterstock

Kokenut lääkäri oli onnistunut nappaamaan kasvaimesta kaiken hässäkän keskellä pari näytepalaa.

– Hän sanoi siinä saman tien, että pitää varautua pahanlaatuisuuteen.

Lilja oli varautunut siihen jo marraskuusta lähtien.

– Minulle vain tuli silloin tunne, että tämä on takuuvarmasti syöpä.

"Minua ei otettu tosissaan"

Diagnoosi, kohdunkaulan syöpä, varmistui myöhemmin osastolla. Kasvain oli isoimmillaan halkaisijaltaan vajaat seitsemän senttiä. Se oli levinnyt emättimessä sekä sivusuunnassa että alaspäin.

Lantion imusolmukkeesta löytyi yksi nelisenttinen etäpesäke.

– Vielä edellisenä keväänä kierukan pois ottanut lääkäri oli kuvaillut kohdunkaulaa siistiksi. Mitään ulkoisia merkkejä syövästä ei silloin ollut, Lilja kertoo.

Leikkaus ei ollut mahdollinen, mutta lääkärin mukaan tähtäimessä oli parantava hoito.

– Siitä lähdettiin, että syöpä saataisiin kokonaan pois.

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Lilja vietti osastolla kolposkopian jälkeen useamman päivän. Varsinaiset syöpähoidot aloitettiin vajaat neljä viikkoa sen jälkeen, kun hän oli saapunut Naistenklinikalle. Tässä kohtaa Lilja haluaa antaa ison tunnustuksen erikoissairaanhoidolle.

– Kun lähete perusterveydenhuollon puolelta tuli, niin siellä kaikki sujui saman tien kuin hyvin öljytty kone, Lilja sanoo.

Perusterveydenhuollosta ajan saaminen sen sijaan oli vaikeaa.

– Minua ei otettu tosissaan.

"Aika meinasi loppua kesken"

Lilja uskoo, että jos häneltä ei sattumalta olisi löytynyt diabetesta samaan aikaan, niin hän ei olisi verikokeiden jälkeenkään päässyt lääkärin vastaanotolle eikä saanut lähetettä Naistenklinikalle, jossa syöpä löydettiin ja verenvuotoa hillitsevä lääke aloitettiin.

– Ja siitäkin huolimatta aika meinasi loppua kesken. Jos viivästystä olisi tullut yhtään enempää, en todennäköisesti olisi täällä. Ei sen takia, ettei syöpää itsessään olisi pystytty hoitamaan, vaan sen takia, että olisin vuotanut kuiviin, Lilja epäilee.

Liljan kohdalla lääkekään ei lopettanut verenvuotoa kokonaan. Helmikuun alussa hän joutui vuodon hillitsemiseksi uudelleen Naistenklinikalle.

– Jos vuosin niin reilusti niin suurella lääkeannoksella, niin mitä se olisi ollut ilman sitä? On mahdollista, että minulta olisi lähtenyt henki ennen kuin olisin ehtinyt soittaa ambulanssia tai päässyt hoidon piiriin.

Liljan mukaan myös erikoissairaanhoidossa oltiin "pöyristyneitä" siitä, miten hänen oireitaan oli perusterveydenhuollossa vähätelty.

– Heidän mielestään niillä oireilla olisi pitänyt ehdottomasti päästä lääkäriin. Yksi lääkäri laittoi tietääkseni asiasta tulikivenkatkuista palautetta terveyskeskukseen.

Valitus suunnitteilla

Liljan syöpää hoidettiin helmikuusta maaliskuun loppuun sytostaateilla sekä säde- ja brakyhoidolla. Seuraavissa kuvantamisissa heinäkuussa selviää, riittivätkö hoidot vai tarvitaanko niitä lisää.

Viimeisimmässä kesken hoitoja tehdyssä kuvantamisessa primäärikasvain oli kutistunut puoleen alkuperäisestä.

– Totta kai toivon, että tämä oli tällä selvä eikä ikinä uusi. En kuitenkaan itse pysty tekemään asialle muuta kuin noudattamaan lääkärien ohjeistusta ja käymään hoidoissa.

– Surkuttelu tai panikoiminen ei auta. Jos tarvitsen lisää hoitoja, niin en kieltäydy niistä. Minulla on kuitenkin kolme lasta. En ole valmis heittämään kirvestä kaivoon.

Tällä hetkellä Lilja harkitsee virallisen valituksen tekemistä perusterveydenhuollon menettelystä hänen tapauksessaan.

– Syöpätautien puolella tähän kannustettiin. Asioihin ei tule muutosta, jos ihmiset eivät valita silloin, kun tällaista tapahtuu, Lilja sanoo.

"Olisin voinut olla enemmän 'vaiva'"

Muille häiritsevistä oireista kärsiville Liljalla on yksi viesti: vaatikaa hoitoa.

– Olisin voinut ollut enemmän "vaiva" niille terveyskeskuksen ihmisille. Jotenkin sitä on koko ikänsä oppinut siihen, että pitää olla sellainen, joka ei aiheuta muille ongelmia tai pahoita kenenkään mieltä. Olla se, joka vain rakentaa sopua.

– Jos voisin kelata taaksepäin, niin vaikka kävelisin sinne terveyskeskukselle ja vaatisin päästä lääkäriin, Lilja sanoo.

Lilja toteaa ymmärtävänsä, ettei ole perusterveydenhuollon vika, että resurssit on ajettu tiukille ja lääkärille on vaikea saada aikaa.

– Mutta kyllä terveydenhuoltoalalle koulutetun ihmisen pitäisi ymmärtää, että jos nelikymppinen nainen vuotaa kuukausitolkulla ja se vain koko ajan lisääntyy, niin tilanne ei ole normaali vaan vaatii tarkistusta. Kyllä näistä opitaan jo koulun terveystiedon tunnilla.

– Puhun tästä siksi, että jos oma tyttäreni joskus sairastuisi, en antaisi itselleni anteeksi, jos en olisi avannut suutani. Ehkä tämä herättää jonkun miettimään omia oireitaan ja olemaan napakampi, Lilja päättää.

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