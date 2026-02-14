Ihmisen papilloomavirus, HPV, aiheuttaa naisille yleisimmin kohdunkaulan syöpää, miehille nielurisan syöpää.
Keväällä 2017 Taru Salovaara ihmetteli outoa kirkasta gynekologista vuotoaan.
Aluksi oireita hoidettiin tulehduksena, mutta kun vuoto muuttui niin runsaaksi, että Taru heräsi aamuisin kastuneesta sängystä, hakeutui hän lääkäriin selvittämään sen syytä.
– Sain lähetteen erikoissairaanhoitoon ja ultraäänitutkimuksessa nähtiin heti kasvain. Vielä samalla viikolla vahvistui, että kyse onkin pahanlaatuisesta syövästä.
Kirkas vuoto oli vuotanut syöpäkasvaimesta. Muillekin noin vuoden kestäneille oireille löytyi selitys kohdunkaulan syövästä.
– Olin ollut useamman kerran yhteydessä terveydenhuoltoon, sillä olin ollut usein flunssassa ja kuumeessa, mikä oli minulle aikuisiässä ollut erittäin epätyypillistä.
– Olin myös ollut valtavan väsynyt. Työskentelin kotihoidossa ja muistan, kuinka kadut tuntuivat todella pitkiltä ja jalat painavilta, Taru kuvailee oireitaan.
Syövän löytyessä se oli ehtinyt jo levitä paikallisesti lantion alueen imusolmukkeisiin.
Taustalla yleinen virus
Taru oli diagnoosin saadessaan vain 25-vuotias. Tyypillisimmin sairastuneet ovat 30–44-vuotiaita.
25-vuotiailla tauti on äärimmäisen harvinainen, kertoo Syöpäjärjestöt.
Kuten yli 90 prosentissa kohdunkaulan syövistä, myös Tarun syövän aiheuttajaksi paljastui HPV eli ihmisen papilloomavirus.
– Tuntuu, että gynekologisiin syöpiin liittyy ajatus, että on itse toiminut vastuuttomasti, mutta voit olla vaikka koko elämän saman kumppanin kanssa ja saada HPV:n, Taru huomauttaa.
– Kohdunkaulan syöpä on syöpä muiden joukossa.
Jopa 80 prosenttia kaikista ihmisistä altistuu elämänsä aikana virukselle, mutta valtaosalla infektio paranee itsekseen parissa vuodessa. Jos infektio pitkittyy, voi se aiheuttaa syöpää.
Kohdunkaulan syövän lisäksi HPV aiheuttaa emättimen, ulkosynnyttimien, peniksen, peräaukon sekä kaulan ja pään alueen syöpiä, kertoo THL.
Miehillä yleisin HPV:n aiheuttama syöpä on nielurisan syöpä.
HPV-infektiot leviävät pääosin seksuaalisessa kanssakäymisessä, ja ne yleistyvät selvästi seksielämän aloituksen jälkeen, mutta tartunnan voi saada myös ihokontaktista.
Syöpä jätti jälkeensä lapsettomuuden
Tarun syöpää hoidettiin kemoterapia- ja sädehoidolla noin kolmen kuukauden ajan.
Syöpä parani, mutta jätti Tarun terveyteen ikuisen jäljen.
– Alkuun asiaa oli tosi vaikea käsitellä, koska minulla on kaikki lisääntymiseen tarvittavat elimet jäljellä ja tuntui, että miten voi olla mahdollista, etten saa lapsia.
– Mutta sädehoito vaikutti niin vahvasti, ettei kroppa kestäisi, vaikka teoreettisesti voisinkin tulla raskaaksi.
Taru ei saanut rokotetta HPV:ta vastaan
HP-virusta tehokkaasti ehkäisevä rokote kuuluu Suomessa kansalliseen rokotusohjelmaan, mutta Tarun lapsuudessa näin ei vielä ollut.
– Muistelen, että rokotetta testattiin silloin, kun olin 11–12-vuotias, mutta en ole saanut rokotetta.
– Pienituloisesta perheestä tulevana monen sadan euron rokotussarja ei olisi myöskään itse maksavana ollut mahdollinen. Siksi olen tosi onnellinen, että nykyisin varallisuudesta riippumatta kaikki voivat rokotteen saada.
Tarun syöpäkokemus on johtanut hänet työelämässä Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry:n puheenjohtajaksi.
Hän toivoo, että lasten vanhemmat ymmärtäisivät HPV-peräisten syöpien olevan tehokkaasti torjuttavissa HPV-rokotteella.
– Ajattelen, että kaikki, mitä pystytään tekemään syövän ennaltaehkäisemiseksi kannattaa tehdä.
– Loppupeleissä, vaikka joku syöpä olisi ikään kuin vaaraton, niin kukaan ei tiedä, mikä syövistä onkin kohtalokas, Taru painottaa.
