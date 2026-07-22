Neuvottelut Venäjän-vastaisesta pakotepaketista ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen.
EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän-vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina.
EU-maiden oli määrä päättää tänään uudesta Venäjän-vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin.
Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin.
Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia.