Susijengin avainpelaajiin kuuluva Mikael Jantunen siirtyy Real Madridiin. Viime päivinä uumoiltu siirto vahvistui, kun espanjalaisjätti tiedotti asiasta keskiviikkona.
Turkkilaisesta Fenerbahcesta siirtyvän Jantusen sopimus käsittää kaksi seuraavaa kautta.
26-vuotias Jantunen voitti turkkilaisseurassa viime kaudella Turkin liigan ja cupin sekä myös Super cupin.
Urallaan mestaruuksia myös Belgiassa ja Ranskassa voittaneen Jantusen uusi seura on voittanut 38 Espanjan mestaruutta ja 11 kertaa Euroliigan.
Real Madrid sijoittui viimeisimmässä Euroliigassa toiseksi. Maan mestaruutta se on juhlinut viimeksi vuonna 2024.