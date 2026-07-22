Kim Kardashian ja Lewis Hamilton poseeraavat yhdessä Kardashianin somessa.

Kim Kardashianin fanit ilahtuivat tämän julkaistua Instagram-tilillään yhteiskuvan F1-kuski Lewis Hamiltonin kanssa.

Kardashian postasi Instagram-tililleen liudan kuvia perheensä kesänvietosta. Kuvakarusellin toisessa otoksessa Kardashian, Hamilton ja Kardashianin tytär Chicago poseeraavat hymyillen.

Kardashianin someseuraajat ihastelevat yhteiskuvaa postauksen kommenttikentässä.

– Suosikkiparini!

– Kim, näytät niin onnelliselta.

– Toinen kuva tekee minut niin iloiseksi.

– Rakastan sitä, että näen suosikki F1-kuskini ja teini-iän idolini onnellisina yhdessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Suhdehuhut Kardashianin ja Hamiltonin välillä leimahtivat helmikuussa, kun heidät bongattiin yhdessä Britanniassa. Samassa kuussa kaksikko saapui yhdessä Super Bowliin.