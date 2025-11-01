Tämä kuitenkin tarkoitti lisää odottamista hoitojen aloittamiseksi.
Kun Marika seuraavan kerran meni kuulemaan hoitosuunnitelmaansa, oli vastassa eri lääkäri.
– Hän alkoi huutamaan minulle, miksi syöpää ei ole jo hoidettu sytostaateilla.
Marika ilmaisi, että haluaisi odottaa geenipaneelin tulokset mahdollista tehokkaampaa hoitomuotoa ajatellen.
– Lääkäri sanoi, ettei ole aikaa odottaa ja käski minun tulla seuraavana aamuna kello kymmenen saamaan sytostaatteja.
Taistelu kannatti
– Syöpäpotilaat eivät yleensä tykkää taistelu-sanasta, mutta koen, että sain aika paljon taistella alussa, että pysyin ylipäätään hengissä, Marika huokaa.
– Olin jo hakenut apteekista lääkkeet sytostaattien aloittamista varten, mutta sitten soitin puoli tuntia ennen hoitojen aloittamista, etten ole tulossa.
Kuinka ollakaan geenipaneelista paljastui, että Marika sairasti ALK-geenimutaation aiheuttamaa syöpää. Siihen oli olemassa täsmälääke, jonka oli osoitettu toimivan ALK-positiiviseen keuhkosyöpään sytostaatteja paremmin.
Kolme kuukautta lääkkeen aloittamisesta Marikan keuhkot olivat lähes puhtaat.
– Kuvissa näkyi enää tuumorijätettä ja juosteita. Ensin keuhkoni olivat täynnä ja sitten ne olivat tyhjää täynnä, Marika kertoo kyynelehtien.
"Jokaisen olisi hyvä olla kartalla omasta hoidostaan"
Marika uskoo, ettei välttämättä olisi enää hengissä, jos olisi mennyt sytostaattihoitoihin.
– Vertaisiltani olin kuullut, etten välttämättä olisi enää saanut Kela-korvausta 5 000 euroa maksavaan täsmälääkkeeseen, jos olisin aloittanut kemoterapian.
Marikan mielestä ihmiset uskovat liian sokeasti yhteen lääkärin mielipiteeseen.
Marikan kuolevan toivelistan tärkein kohta on: Kun olen valmis, anna minun mennä.MTV
Hänen omat ja vertaisten kokemukset paljastavat, että keuhkosyöpäpotilaille tehdään edelleen liian harvoin geenipaneelitutkimusta, vaikka se voisi johtaa sopivamman hoitomuodon löytymiseen.
– On ymmärrettävää, että syöpä on sairaus, joka aiheuttaa pelkoa ja hätää. Siinä tilanteessa moni ajattelee, että tehkää äkkiä jotain.
– Mutta jokaisen olisi hyvä olla myös itse kartalla omasta hoidostaan ja vaihtoehdoistaan. Tietenkin se on iso vaatimus. Minua auttoi sairaanhoitajan kokemus.
Hän kertoo olleensa erityisen huolissaan siitä, miten lapset selviäisivät äitinsä kuolemasta.
– Pitkin matkaa olen asettunut ja tottunut kuoleman kanssa elämiseen. Nyt voin keitellä sen kanssa aamukahveja tai ottaa joskus lasin viiniä.
– Kuolemasta on tullut minulle yksi kumppani, Marika kertoo.
Sen lisäksi, että Marika elää nyt arkeaan käsikädessä kuoleman kanssa, muuttui hänen elämänsä muutenkin diagnoosin myötä. Sairaanhoitajan työkengät jäivät pois siltä seisomalta, kun tieto sairastumisesta tuli.
– Ensimmäisen vuoden diagnoosin jälkeen vaan nukuin, sitten elämänriemu ja -kiihko alkoi pikkuhiljaa hiipimään arkeen.
Marika on pitänyt useita taidenäyttelyitä, myynyt yli sata tauluaan ja perustanut oman taidegallerian sairastumisensa jälkeen.MTV
Marika alkoi kirjoittaa blogia, runoja ja päätti kokeilla maalaamista. Siitä tuli hänelle uusi ammatti.
– Kuoleman läheisuus on opettanut, ettei minun tarvitse välittää, mitä muut ajattelevat.
– Minulla on jokin maalauskanava auki. Selkeästi tarvitsen jonkin luovan kanavan, että pysyn tolkuissani.
Kun Marikan läheiset ja tuttavat näkivät tämän maalauksia ensimmäisen kerran, herätti heissä ihmetystä se, että taulut olivat täynnä kirkkaita, iloisia värejä.
– Ilo tulee tauluihin väkisin. Värit ovat vain niin kirkkaat silloin, kun kuolema on jossain lähellä.