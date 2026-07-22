Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta.

Aloite ajaa lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin digitaalisten palveluiden rakentamisesta suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan.

Verotiedot tai vaalidata halutaan säilöttävän niin, että niihin sovelletaan vain EU:n tai sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaisviranomaisilla ei olisi paikallisen lainsäädännön takaamaa pääsyä yhdysvaltalaisyritysten hallinnoimiin tietoihin.

Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti.