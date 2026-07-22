Presidentti Alexander Stubb ilahdutti Instagram-seuraajiaan rennoilla kesäkuvilla.

Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb julkaisi saaristomökiltään rentoja kuvia Instagramissa.

Kuvarullan ensimmäisessä otoksessa nähdään kaksi mukia pöydällä. Kuva on otettu kohti auringonlaskua.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Muutama päivä saaristossa akkuja lataamassa. Suomen kesä parhaimmillaan ja sen jälkeen vähän viileämpänä. Ja sitten mennään taas, Stubb kirjoittaa.

Kuvakimaran neljännessä kuvassa Stubb on päässyt grillauspuuhiin. Presidentin grillistä näyttäisi löytyvän ainakin kalaa ja vihanneksia.

Seuraajat ihastelevat otoksia.

– Ihanat maisemat, henkilö kommentoi.

– Kiitos, että jaatte tällaisia hetkiä myös meidän muiden nähtäväksi. Suomen saaristo on ainutlaatuinen ja muistuttaa siitä, kuinka kaunis ja rauhoittava kotimaamme luonto on, seuraaja kirjoittaa.

– Juuri tätä me kaikki tarvitsemme rauhoittuaksemme näinä hulluina aikoina, henkilö kommentoi.

