Pyörrytyksen hetkellä Alviina uskoi, ettei enää näe lastaan – alavatsakipu synnytyksen jälkeen olikin oire pahemmasta

Pian synnytyksen jälkeen Alviina Alametsä sairastui lapsivuodeajan sepsikseen ja kohtutulehdukseen. Koettelemus kesti viikkoja. Alametsä toimii myös kansanedustajana ja hän sai somessa satoja viestejä muiden naisien vastaavista kokemuksista.

Synnytyksestä oli vain viikko, kun Alviina Alametsä alkoi kokea alavatsakipuja.

– Olin neuvolassa tyttömme yhden viikon ikäisen neuvolakäynnillä, ja siinä kysyin hoitajalta, onko alavatsakipu normaalia, Alametsä muistaa.

Hoitaja ei uskonut minkään olevan vakavasti vialla. Alametsäkin päätyi uskomaan, että kipu kuuluu asiaan, koska synnytyksestä on niin vähän aikaa. Hän otti kipulääkkeen.

Kivut kuitenkin lisääntyivät jo neuvolasta lähtiessä.

– Otin lisääkin särkylääkettä ja mietin, että harvoin minulla näin pahoja kipuja on.

Pelkäsi, ettei enää näe lastaan

Kotona elohopea hujahti nopeasti 39 asteeseen. Kuume toi mukanaan vapinaa. Myös kivut pahenivat, ja Alametsää pyörrytti, vaikka hän makasi sängyssä.

– En ole aikaisemmin eläessäni kokenut tuollaista, että kuume nousee noin nopeasti. Näkökenttä hämärtyi ja menin hetkellisesti tajunnan rajamaille.

Alametsä oli kotona yksin; kumppani oli juuri lähtenyt heidän pienen tyttärensä kanssa vaunulenkille. Pyörrytyksen läpi Alametsä pelkäsi, ettei koskaan enää näe kumpaakaan. Vatsa tuntui räjähtävän, hän ei nähnyt eikä saanut henkeä kunnolla.

– Jotenkin siinä sitten tajusin ajatella, että kenet voisin saada kiinni, no, enoni, joka on lääkäri. Soitin hänelle.

Eno ymmärsi tilanteen vakavuuden ja vaati välittömästi tilaamaan ambulanssin. Hän ehdotti, että tulehduksesta kertovat CRP-arvot pitäisi mitata.

Eno ja Alametsän mies tilasivat ambulanssin, jolla Alametsä kiidätettiin hoitoon. Hän joutuisi palaamaan sairaalaan vielä useita kertoja.

Tällaisia ovat oireet, joista gynekologi puhuisi jo 16-vuotiaille – lääkäritkään eivät aina tunnista. Juttu jatkuu vidoen alla.

8:37 Haastattelussa gynekologi Maija Kajan.

"Ajattelimme, että antibiootti lähtee auttamaan, mutta..."

Sairaalassa diagnoosiksi annettiin äidin lapsivuodeajan sepsis ja kohtutulehdus. Antibiootista huolimatta tulehdus ei ottanut hellittääkseen.

– Ensimmäisen antibiootin myötä olo hiukan helpotti. En kuitenkaan tuntenut olevani täysin terve. Tuntui jollain tapaa erikoiselta koko ajan, Alametsä kuvaa.

Hänet kuitenkin kotiutettiin, sillä olo oli sairaalassa jonkin verran kohentunut.

– Ajattelimme, että antibiootti lähtee auttamaan, mutta ei se missään vaiheessa purrut kunnolla.

Kotona kuume nousi uudelleen. Alametsä päätyi takaisin osastolle.

Sairaalajakso venyi lopulta viikkoihin. Epätietoisuus oli musertavaa – miksei lääke auttanut?

– Fyysisesti ja henkisesti mentiin äärirajalla, etenkin yöt. Tietenkin pelkäsin, mitä tapahtuu. Kokeilimme yhtä antibioottia pitkään, ja olin kauan epätietoisuuden tilassa, kun hoito ei toiminutkaan, Alametsä kuvaa.

Alviina sairautensa aikana.Kuva: Alviina Alametsä

Hänestä otettiin lukuisia näytteitä, veriviljelyitä ja CT-kuvia. Eritoten öisin tilanteen ahdistavuus hyökyi päälle.

– Huomasin, että varsinkin yöhoitajat ja kätilöt olivat itsekin sydämellä mukana tilanteessa. Heiltä sain tukea, Alametsä kiittelee.

Toinen pieni valonpilkahdus oli perheen tuore tyttövauva. Hän oli äitinsä koettelemuksen ajan täysin terve.

Rankka kokemus jätti pelon

"Synnytys ja raskauden jälkeinen aika oli ihanaa ja onnellista. Nyt on vain huolta ja kipua. Epätietoisuus on pahinta, epätoivo tuskallista ajoittain.

Jossain jonkun toisen vauva itkee ja minulta nousee maitoa, mutta oma lapseni ei voi olla täällä. Kyyneleet silmissä katson kuvia hänestä. Pitkä erossaolo kaksi viikkoa synnytyksen jälkeen tuntuu fyysisenä kipuna, johon mikään lääke ei auta", Alametsä kuvasi tuntojaan sosiaaliseen mediaan.

Nyt tilanne on kääntynyt parempaan päin – onneksi.

Tulehdukseen löytyi toimiva lääke, ja Alametsän tulehdusarvot on saatu normaalille tasolle. Hän on kotiutunut sairaalasta, ja antibioottikuuri on syöty. Omituinen olokin on poissa.

– Nyt olen terve, ja myös koen olevani terve, Alametsä kuvaa.

Rankka kokemus kuitenkin jätti jälkeensä pelon. Siksi Alametsä on menossa kriisipsykologille. Hän haluaa käsitellä asian kunnolla.

– Minullehan on käynyt kaksikin kertaa samantapainen elämää muuttanut kokemus. Ensimmäinen oli jo nuorena Jokelassa. Olin 15-vuotias silloin, kun koulussamme tapahtui koulusurma, Alametsä kuvaa.

– Tietenkin nyt olen aikuinen ja pystyn terveemmin ja helpommin käsittelemään asioita. Kriisin ja sokin jälkeen minulle myös tulee vahvana sellainen elämän merkityksellisyyden kokemus. Miettii sitä, mikä onkaan tärkeää.

– Ehkä isoin asia on se, että pitää osata arvostaa tavallista arkea ja terveyttä. Monesti hyviin arkisiin asioihin kiinnittää liian vähän huomiota, kunnes ne tavalla tai toisella viedään pois.

"Gynekologiset sairaudet tunnetaan edelleen aika huonosti"

Alametsällä on endometrioosi. Hänen kehossaan jyllännyt tulehdus oli lopulta endometrioomissa eli munasarjan pintaepiteelin alla kasvavissa kystamaisissa kasvaimissa.

Endometrioosissa eli kohdun limakalvon sirottumataudissa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy myös muualla kehossa, esimerkiksi munasarjoissa, munanjohtimissa, vatsakalvon pinnalla pikkulantiossa tai emättimen ja peräsuolen välissä. Taudin syytä ei tunneta. Lähde: Terveyskirjasto

Alavatsakipu oli siis tässä tapauksessa melko vaatimaton alkuoire, joka kuitenkin johti vakavaan tilanteeseen.

Alametsä toimii myös kansanedustajana, ja kerrottuaan tilanteestaan sosiaalisessa mediassa hän sai satoja viestejä muiden naisien vastaavista kokemuksista.

– Tämä on hankala asia, koska varsinkin gynekologiset sairaudet tunnetaan edelleen aika huonosti terveydenhoidossa. Se voi viivästyttää oikeanlaisen hoidon saamista. Halusin puhua tästä julkisesti myös siksi, että levittäisin tietoisuutta siitä, mitä kaikkea voikaan tapahtua, ja miten siihen voisi reagoida, Alametsä sanoo.

MTV Uutisten uusi vodcast Diagnoosina nainen pureutuu lääketieteen sukupuolivinoumaan suomalaisten naisten kokemustarinoiden kautta.

Oma tilanne sai pohtimaan, miten naisia koskevien sairauksien tunnettuutta voisi edistää. Alametsä muistuttaa, että tulehdusarvon voi mitata yksinkertaisella verikokeella, mikäli olo synnytyksen jälkeen mietityttää.

– Jos on minkäänlaista epävarmuutta, on juuri synnyttänyt ja pelkää, onko kohtutulehdus, tulehdusarvon mittaaminen auttaa. Jos ihmisellä on korkea kipukynnys, välttämättä terveydenhoidossa ei tajuta, että on jotakin vakavasti pielessä. On tosi tärkeää jakaa aiheesta tietoisuutta.

