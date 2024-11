WHO: Tämä syöpä voitaisiin hävittää maailmasta ensimmäisenä

– Meillä on voimakkaita rokotteita, jotka voivat estää kohdunkaulan syöpää aiheuttavan ihmisen papilloomavirus HPV:n tarttumisen. Meillä on diagnostiikka, jolla havaita se ajoissa, ja meillä on hoitoja ihmisille, joihin se vaikuttaa, Ghebreyesus toteaa mielipidekirjoituksessaan, joka on julkaistu muun muassa Telegraph-lehdessä.