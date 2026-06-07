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Syöpädiagnooseissa viiveitä – "Tiettyjen oireiden kohdalla on poissuljettava syövän mahdollisuus"

Varhainen diagnoosi ja hoito on syöpäsairauksien lopputuloksen kannalta erittäin tärkeää. Kuvituskuva. Shutterstock

Julkaistu 18 minuuttia sitten

Hidas hoitoonpääsy voi viivästyttää syöpädiagnoosia. Tietyt oireet pitäisi aina tutkia syövän poissulkemiseksi. Syöpädiagnoosi tulee osalle suomalaisista liian myöhään. Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksiin perustuva, Lääkärilehdessä julkaistu tuore tutkimus kertoo, että Suomessa korvatuista potilasvahingoista noin 20 prosenttia liittyy diagnoosi- tai hoitoviiveeseen. Syöpätautien diagnoosiviiveet muodostavat näistä suurimman ei-päivystyksellisen tautiryhmän. – Diagnoosiviive voi tapahtua esimerkiksi niin, että potilaalle tehdyssä radiologisessa tutkimuksessa ei huomata kehittymässä olevaa syöpäkasvainta. Tai potilaan oireiden perusteella ei lähdetä tarpeellisiin jatkotutkimuksiin tai ei ohjata potilasta tarpeellisiin selvittelyihin, korvauspäällikkö Elina Muukkonen Potilasvakuutuskeskuksesta kertoo. Lue myös: Liljan oireita vähäteltiin terveyskeskuksessa – "naisena olon ilo" paljastui lopulta syöväksi Korvattuja diagnoosiviiveitä ilmeni noin 50 syöpätapauksessa vuodessa, tutkimukseen valikoituneella kuuden vuoden jaksolla yhteensä 326. Kaikki diagnoosiviiveet eivät todennäköisesti päädy tilastoihin. Potilasvakuutuskeskus lähtee selvittämään tapauksia vain, jos potilas itse, hänen omaisensa tai vakuutusyhtiö tekee vahinkoilmoituksen. Terveydenhuollon edustajat eivät voi tehdä vahinkoilmoitusta kenenkään puolesta.

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Varhainen diagnoosi voi pelastaa

HUS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja, ylilääkäri ja syöpätutkija Johanna Mattson kertoo, että diagnoosiviiveen vaikutus syövän ennusteeseen on yksilöllistä.

– Potilaskohtaisesti sitä pystyy arvioimaan, jos tällainen tapaus tulee eteen. Mutta vaikutus riippuu syöpäsairaudesta ja viiveen suuruudesta, Mattson kuvailee.

Yleisesti ottaen tiedetään, että varhainen diagnoosi ja hoito on syöpäsairauksien lopputuloksen kannalta erittäin tärkeää. Ylen MOT-ohjelma kertoi keväällä, että hidas lääkäriin ja kuvantamisiin pääsy voi selittää osaltaan sitä, että Suomessa potilaiden eloonjäämisennuste on monissa syövissä huonompi kuin muissa Pohjoismaissa.

Potilasvakuutuskeskuksen Muukkosen mukaan pienin syövän diagnoosiviivevahingoista maksettava korvaus on joitakin satoja euroja kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta. Suurimmillaan summat nousevat tuhansiin euroihin, kun mukaan tulee pysyvän haitan, hoitokulujen sekä ansionmenetysten korvauksia.

– Potilasvakuutuksesta ei koskaan makseta korvausta siitä haitasta tai hoidosta, joka tarvittaisiin, vaikka potilasvahinkoa ei olisi tapahtunut, vaan ainoastaan siltä osin, jos hoito pitkittyy tai vaikeutuu viiveen vuoksi, Muukkonen huomauttaa.

Aikaa oireista diagnoosiin pitäisi mitata

HUS:n Mattson pitää erittäin tärkeänä, että Suomessa mitattaisiin aikaa ensimmäisestä oireesta syöpädiagnoosiin ja diagnoosista ensimmäiseen syöpähoitoon.

– Näitä tietoja tulisi myös julkaista, ja niihin tulisi reagoida jo hoitopolun aikana. Meidän tulisi toimia viiveettömästi, mutta ilman tietoa se on vaikeaa, Mattson sanoo.

Nyt perusterveydenhuolto näyttäytyy Suomessa pullonkaulana, jonne on hidasta päästä tai josta on vähintäänkin hidasta päästä eteenpäin. Tämä on Mattsonin mielestä ongelma, johon tulisi puuttua.

Mattson uskoo, että omalääkärimalli voisi nopeuttaa sairastuneiden tietä perusterveydenhuollosta syöpätaudeille. Kun hoitaja ja lääkäri ovat paremmin perillä potilaan terveydentilasta, tutkimuksia vaativat muutokset huomataan herkemmin.

"Oireiden kanssa ei pidä jäädä odottamaan"

Syöpätaudit etenevät yksilöllisesti. Jos jokin vaiva jatkuu lääkärillä käynnistä huolimatta, Mattson kehottaa hakeutumaan vastaanotolle uudestaan.

– Oireiden kanssa ei pidä jäädä odottamaan, Mattson sanoo.

– Toisaalta en ajattele, että ainakaan nämä erot, joita nyt on vertailuissa havaittu Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä syöpien hoitotuloksissa, olisivat yksittäisten kansalaisten harteilla. On yhteiskunnan tehtävä tuottaa ja jakaa riittävästi tietoa sairauksista sekä tarjota niihin hoitoa.

Mattson kannustaa osallistumaan väestöseulontoihin, joiden avulla joitakin syöpiä pystytään löytämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Kun seulontoja tehdään tietyissä ikäryhmissä, niin tutkitusti suurempi osa potilaista paranee, Mattson sanoo.

Iän ei pitäisi Mattsonin mukaan kuitenkaan vaikuttaa siihen, kuinka tosissaan syövän mahdollisuus otetaan, jos potilas hakeutuu oireiden takia lääkäriin. Oireen voimakkuudella ja kestolla on paljon enemmän merkitystä.

– Valitettavasti syöpätauteja voi esiintyä kaiken ikäisillä ihmisillä, Mattson muistuttaa.

Tietyt oireet tutkittava syövän varalta

Syöpätautien diagnoosiviiveissä suurimmat alaryhmät olivat tuoreen tutkimuksen perusteella rinta-, aivo-, keuhko- ja paksusuolisyöpä. Näistä kaikki aivosyöpää lukuun ottamatta kuuluvat myös Suomen yleisimpiin syöpiin.

– Aivosyövän kohdalla diagnostiikkaviiveeseen saattaa vaikuttaa, jos diagnostisena tutkimuksena tehdään vain tietokonekuvaus eikä magneettikuvausta. Magneettikuvaus on tarkempi kuvantamistutkimus, Mattson sanoo.

Mattson ei pidä oireiden googlettamista millään tavalla huonona asiana.

– Lääkärinä ajattelen, että se on hyvä vaan, jos potilas on itsekin kiinnostunut oireistaan ja terveydestään. Kaikkien ei tarvitse olla, mutta on tärkeää, että tietoa on saatavilla.

Syövässä voi olla samoja oireita kuin monissa muissakin sairauksissa.

– Kyse on erotusdiagnostiikasta. Riippumatta siitä, mitä taustalta lopulta paljastuu, tiettyjen oireiden kohdalla on poissuljettava syövän mahdollisuus, Mattson painottaa.

Syövän mahdollisia yleisoireita ovat esimerkiksi painonlasku laihduttamatta, pitkittynyt ja selittämätön kipu sekä uusi, kova kyhmy.

Veri ulosteen seassa voi kertoa peräpukamista, mutta myös syövästä; veri virtsassa voi kertoa virtsatietulehduksesta, mutta myös syövästä; ummetus voi kertoa vähäkuituisesta ruokavaliosta, mutta myös syövästä.

Väsymys on yksi malliesimerkki syövän yleisoireesta.

– On siis paljon oireita, jotka eivät ole syöpäspesifejä, vaan voivat selittyä myös muilla taudeilla. Silti niiden vuoksi pitää hakeutua lääkäriin, Mattson sanoo.

Oireet diagnoosiviiveiden vaivaamissa syövissä Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksiin perustuvan tutkimuksen mukaan suurimmat alaryhmät syöpätautien diagnoosiviiveissä olivat rinta-, aivo-, keuhko- ja paksusuolisyöpä. HUS:n ylilääkäri Johanna Mattson tiivistää, millaisia oireita näissä syövissä voi tyypillisesti olla. Rintasyöpä (Yleensä aristamaton) kyhmy, joka ei häviä kuukautiskierron myötä

Kyhmy voi sijaita rinnan lisäksi kainalossa

Verinen tai kirkas vuoto nännistä

Rinnan punoitus, turvotus tai särky

Ihon tai nännin sisään vetäytyminen Aivosyöpä Jatkuva ja selittämätön päänsärky

Epileptinen kohtaus

Halvausoireiden kaltaiset puolierot

Henkiseen suorituskykyyn liittyviä oireita, kuten poikkeava väsymys tai aloitekyvyttömyys Keuhkosyöpä Pitkittynyt yskä ja/tai hengenahdistus

Veriset yskökset

Kipu

Toistuvat keuhkotulehdukset Paksusuolisyöpä Tummat tai veriset ulosteet

Suolen toiminnan vilkastuminen tai hidastuminen

Jatkuvat vatsakivut tai turvotus

Selittämätön väsymys tai anemia

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8:11 Miten syöpäriskiä voi pienentää? Entä millainen yhdistelmä on syöpäriskin kannalta pahin? Haastattelussa Syöpäsäätiön lääketieteen tohtori ja pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

Piia Turunen MTV Uutiset Piia Turunen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.

Jos lääkäriin ei pääse, syöpä voi löytyä viiveellä | MTV Uutiset