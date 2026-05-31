Suusyöpäriski kasvaa erityisesti tupakoinnin ja alkoholinkäytön myötä.

Juuri päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan suusyöpien ilmaantuvuus on lisääntynyt globaalisti.

Täsmällistä syytä tapausten lisääntymiselle tutkijat eivät ole vielä löytäneet, mutta se tiedetään, että tupakka, alkoholi sekä erityisesti niiden yhteiskäyttö selittävät suurimman osan syöpätapauksista.

Pääasiassa suusyöpää tavataan yli 60-vuotiailla, mutta kansainvälisissä länsimaisissa tutkimuksessa näkyy suusyöpien lisääntyminen alle 45-vuotiailla.

– Tämä ei näy vielä suomalaisaineistoissa, mutta kliinikot ovat havainneet suusyöpiä yhä enemmän nuorilla. Syytä ei vielä tiedetä, mutta näyttäisi siltä, että ravitsemustottumusten muutos on keskeinen tekijä, sanoo Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, professori Tuula Salo Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian tiedotteessa.

Kaksi tapaa lisää syöpäriskiä moninkertaisesti

Suusyöpäriski moninkertaistuu, jos käyttää sekä tupakkaa että juo alkoholia. Vaikka tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat vähenemässä, erityisesti 30-vuotiaiden joukossa uusien tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on lisääntynyt.

Nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden tai markkinoille tulleiden vahvempien nuuska- ja nikotiinituotteiden vaikutuksesta suusyöpävaaraan ei ole vielä tutkimustietoa.