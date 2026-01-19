Leo Komarov vahvistaa Kiekko-Espoota.

Konkarihyökkääjä Leo Komarov on pelannut tällä kaudella vain perinteikkäässä Spengler Cupissa, jonka hän voitti sveitsiläisjoukkue Davosin vahvistuksena. Nyt 38-vuotias pelimies on solminut SM-liigaseura Kiekko-Espoon kanssa loppukauden kattavan sopimuksen.

– Upeaa päästä taas töihin! Olen treenannut koko kauden erittäin kovaa, jotta olisin valmis pelaamaan kun oikea paikka löytyy. Joulun välipäivinä pääsin pelaamaan Spengler Cupissa, joten pelituntumaakin on alla. Nyt pääsen vihdoin käärimään hihat ja kunnolla hommiin, Komarov kommentoi Kiekko-Espoon tiedotteessa.

– Tuon joukkueeseen leveyttä ja kokemusta, ja rooli on se, mitä valmennus sanoo. Toivottavasti pystyn olemaan nuoremmille esimerkkinä niin kaukalossa kuin kopissakin.

Kiekko-Espoon urheilutoimenjohtaja Kim Hirschovits sanoo, että Komarovin kanssa on pidetty yhteyttä kesästä lähtien.

– Nyt asiat loksahtivat "Leksan" kanssa hyvään aikaan yhteen. Hän tuo meille kokemusta ja erityisosaamista, erityisesti pelien voittamisesta sekä erien ja otteluiden viimeisten minuuttien pelaamisesta. Leksan persoona tuo myös meille positiivista elämää, joka vahvistaa meidän jokapäiväistä tekemistämme, Hirschovits virkkoo.

Myös NHL:ää ja KHL:ää urallaan kolunnut, monissa liemissä keitetty maailmanmestari sekä olympiavoittaja Komarov on edustanut SM-liigassa viimeisimmäksi Helsingin IFK:ta kausina 2023–25.