Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen seurasi tarkasti suojattiensa liikkeitä myöhään sunnuntai-iltana järjestetyissä Leijonien olympiamiehistön avausharjoituksissa Milanossa.

– Hyvä fiilis, Pennanen kiteytti.

Miltä leijonalauma näyttää?

– Hyvältä näyttää. Matkustuspäivä takana. Pelaajat saapuivat päivällä, ja saimme paikkoja auki ja harjoiteltua, päävalmentaja ruoti.

Pohjois-Amerikasta matkustaneiden NHL-pelaajien unet ovat jääneet lyhyiksi ja matkarasitus painoi.

Onko päävalmentaja saanut levättyä?

– Ehdottomasti.

"Joukkueen sisäisiä asioita"

Pennanen luistelutti jäälle Mikko Rantasen, Sebastian Ahon, Roope Hintzin, Mikael Granlundin ja kumppaneiden johdolla ehkä Suomen jääkiekkohistorian parhaimman hyökkäyskaluston.



Rantanen, Hintz ja kapteeni Granlund muodostivat ykkösketjun jääharjoituksessa. Puolustuksessa riittää tekijämiehiä kuten Miro Heiskanen ja Esa Lindell, jotka ovat harjoituksien perusteella ykköspakkipari.

– Ketjukoostumukset ja roolit ovat joukkueen sisäisiä asioita, Pennanen tyytyi kommentoimaan eikä avannut ratkaisuja kentällisten takana sen kummemmin.

Harjoitukset kuitenkin paljastivat odotettuja hyökkäystrioja ja pakkipareja. Artturi Lehkonen, Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen olivat yhdessä, kuten myös Eetu Luostarinen, Anton Lundell ja Kaapo Kakko. Eeli Tolvanen, Erik Haula ja Joel Armia täydensivät hyökkäyskolmikot.

Niko Mikkola–Rasmus Ristolainen, Olli Määttä–Henri Jokiharju sekä Mikko Lehtonen–Nikolas Matinpalo harjoittelivat yhdessä takalinjoilla.



Sen päävalmentaja paljasti, mikä alkuviikon merkitys on, kun pelit alkavat jo keskiviikkona Slovakiaa vastaan.

– Harjoituspäivät ovat tärkeitä. Erikoistilanteet ovat pääaiheita maanantaina ja tiistaina, Pennanen sanoi.



Toista kautta Leijonia valmentavalle Pennaselle arvoturnaus on kolmas. Viime kauden NHL:n neljän maan turnaus ja MM-kilpailut menivät penkin alle, kun Leijonat jäi helmikuussa Pohjois-Amerikassa viimeiseksi ja toukokuussa Tukholmassa puolivälieriin.



Kanada ja Yhdysvallat ovat suosikit Milanossa.



– Tarina näyttää, minkälaisia pohjoisamerikkalaiset ovat täällä. Olemme valmiimpia kuin viime talvena. Meitä kaikkia auttaa, kun on yhteinen kokemus sieltä, Pennanen jutteli.



Leijonat kohtaa alkusarjassa Slovakian lisäksi Ruotsin ja Italian, jota valmentaa Pennasen edeltäjä Jukka Jalonen.

