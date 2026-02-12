Leijonien NHL-tähtien peluutus nousi kuumaksi puheenaiheeksi 1–4-tappioon Slovakialle päättyneen olympia-avauksen jälkeen. MTV:n Kiekkoraati tyrmäsi valmennuksen ratkaisut tylysti.
Leijonat pelasi ottelussa melko orjallisesti neljällä ketjulla ja seitsemällä puolustajalla. Näistä molemmat ratkaisut hiersivät Kiekkoraadin Karri Kiveä, Jani Alkiota ja Ari Vallinia.
MTV Urheilun jääkiekkoselostaja Alkio peräänkuulutti suurimpien hyökkääjätähtien, kuten Mikko Rantasen, isompaa hyödyntämistä. Rantanen sai Slovakiaa vastaan peliaikaa 15.25, vasta kahdeksanneksi eniten Leijonat-hyökkääjistä. NHL:ssä hän tottunut urakoimaan yli 20 minuuttia illassa.
Hyökkääjien peluutuksesta vastaa olympiaturnauksessa päävalmentaja Antti Pennanen. Alkio hämmästelee Rantasen vastuun vähäisyyttä erityisesti ottelun ratkaisuhetkillä ja hyvien painejaksojen yhteydessä.
– Ei minun mielestäni siinä vedetä enää, että "meillä on neljä hyvää kenttää". Ei se niin mene! Alkio ärähtää.
Lisäksi Leijonien kohdalla puhutti seitsemän puolustajan hyödyntäminen. Esa Lindell–Miro Heiskanen ja Rasmus Ristolainen–Niko Mikkola muodostivat kaksi vakioparia, mutta Henri Jokiharju, Olli Määttä ja Mikko Lehtonen vuorottelivat kolmannessa kaksikossa.
– Siinä Antti Pennanen teki pikku fiban. Hän antoi tämän puheenaiheen, asiantuntija Karri Kivi linjaa.
Kiven mielestä neljän kärkipakin pitäisi pelata poikkeuksetta ottelussa 20–24 minuuttia. Erityistapauksena esimerkiksi Suomen joukkueessa on Miro Heiskanen, jonka kuormaa voi lisätä vielä tästäkin.
– Tämä on runko, josta menestyvät joukkueet eivät paljon lipsu, Kivi kommentoi.
Alkiokin hämmästelee seitsemän pakin käyttöä.
– En ymmärrä, miksi siellä pitää se yksi ylimääräinen kiertää jostain solidaarisuussyistä.
Asiantuntija Ari Vallin tiivistää osuvasti kolmikon ajatukset peluutuksesta.
– Ehkä Petri Matikaista tässä siteeraan: Big boys need to be big boys, kuten (Slovakian Juraj) Slafkovsky oli tuossa pelissä.
Kiekkoraadissa keskusteltiin myös lisääntyvästä paineesta päävalmentaja Pennasen ympärillä, ja kuinka se näkyy nyt Leijonien esityksissä. Katso keskustelu yllä olevalta videolta!