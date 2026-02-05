Korpisalo on päästänyt 1,5 maalia enemmän kuin hänen kohtaamansa maaliodottama. Lankisen (-7,9) ja Saroksen (-13,0) kohdalla lukemat ovat vieläkin surkeampia.

Kun Leijonien maalivahtikolmikon Kevin Lankinen , Juuse Saroksen ja Joonas Korpisalon kohdalla katsoo NHL:n kehittyneitä tilastoja, ei kolmikon sijoitukset päätä huimaa.

Tällä kaudella yksikään Leijonien maalivahti ei ole esiintynyt NHL-kaukaloissa kovinkaan kummoisesti, mikä on syystäkin herättänyt kysymysmerkkejä Leijonien olympiamenestyksen ylle.

– Tuon tapahtuman voittajalla on ollut huippumaalivahtipeli, ja se on aina ollut näin. Jos haluaa tuollaisessa menestyä, maalivahtipelin pitää olla huippua. En ole noita tilastoja katsonut, enkä ole niihin niin paljoa kiinnittänyt huomiota. Minulla on täysluotto siihen, että meillä on kolme loistavaa maalivahtia, Pennanen vakuuttaa MTV Urheilulle.

– Jos vaikka Juusea miettii, niin hän on tietyissä tilastoissa ihan toppia, kuten vaikka kuinka paljon hän ottaa vaarallisia paikkoja pois. Se on monesta asiasta kiinni. Juuse sai erinomaisen kokemuksen viime vuoden MM-kisoista, miltä tuntuu pelata Leijonat-paidassa pitkästä aikaa. Uskon, että hän on erittäin hyvässä vireessä, kun kisat alkaa, Pennanen jatkaa.