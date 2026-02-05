Leijonat aloittaa olympiaurakkansa Milanossa ensi viikolla, mutta kisojen alla yksi joukkueen suurimmista kysymysmerkeistä liittyy maalivahtipeliin.
Tavallisesti maalivahtipeli on ollut selkäranka, johon Leijonat on voinut arvoturnauksissa luottaa, mutta tänä vuonna se ei kuitenkaan ole ennakkoon se osa-alue, joka Leijonilla on parhaimmalla tolalla.
Tällä kaudella yksikään Leijonien maalivahti ei ole esiintynyt NHL-kaukaloissa kovinkaan kummoisesti, mikä on syystäkin herättänyt kysymysmerkkejä Leijonien olympiamenestyksen ylle.
Kun Leijonien maalivahtikolmikon Kevin Lankinen, Juuse Saroksen ja Joonas Korpisalon kohdalla katsoo NHL:n kehittyneitä tilastoja, ei kolmikon sijoitukset päätä huimaa.
Maaliodottamaan nähden kaikki kolme veskaria ovat niin sanotusti miinuksen puolella, eivätkä he mahdu tilastossa edes 50 parhaan joukkoon.
Korpisalo on päästänyt 1,5 maalia enemmän kuin hänen kohtaamansa maaliodottama. Lankisen (-7,9) ja Saroksen (-13,0) kohdalla lukemat ovat vieläkin surkeampia.
Kun tarkastellaan samaa tilastoa 60 minuuttia kohden, eivät sijoitukset juurikaan parane.
Eivätkä perinteisetkään tilastot ole kummoisia. Päästettyjen maalien keskiarvoissa Korpisalo on kolmikosta parhaana sijalla 46 (3,15). Juuse Saros on 48:s (3,2) ja Kevin Lankinen 59:s (3,67). Torjuntaprosentit koko kolmikolla on alle 90 prosentin.