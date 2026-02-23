Florida Panthersin päävalmentaja Paul Maurice on kommentoinut hänestä liikkuneita huhuja.
Ilta-Sanomat uutisoi olympialaisten aikana, että Leijonien johtavat NHL-pelaajat halusivat Florida Panthersin päävalmentajan Paul Mauricen mukaan Leijonien olympiavalmennustiimiin.
Leijonien GM Jere Lehtinen kertoi IS:lle, ettei Jääkiekkoliitto ole ollut missään vaiheessa yhteydessä Mauricen suuntaan.
Olympiaturnauksen jälkeen myös pohjoisamerikkalaismedia on udellut Mauricelta villeistä olympiahuhuista.
– Sain paljon tekstiviestejä siitä. Se oli ihan hölmöä. Minut on varmaan sekoitettu Tuomo Ruutuun. Siellä oli yksi Panthersin valmentaja penkin takana: Se ei vain ollut minä, Maurice totesi medialle.
– Heillä on Suomessa jo tarpeeksi hyviä valmentajia. He eivät tarvitse minua.