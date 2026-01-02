Valioliigaseura Liverpool on tekemässä merkittävän hankinnan takalinjoilleen, uutisoivat brittilehdet Mirror ja The Sun.

Liverpoolin keskuspuolustus on saamassa tammikuussa toivotun vahvistuksen, kun brittilehti Mirrorin mukaan seura on hankkimassa toppari Joel Ordóñezin Club Bruggen riveistä. 21-vuotiaan ecuadorilaisen siirtosumma olisi Mirrorin mukaan asettumassa korkeimmillaan noin 43 miljoonaan puntaan eli runsaaseen 49 miljoonaan euroon. Ordóñezin siirrosta uutisoi Mirron ohella myös The Sun.

Liverpool on kaivannut kipeästi vahvistusta toppariosastolleen, sillä viime kesänä Parmasta hankittu italialaisnuorukainen Giovanni Leoni on polvivamman vuoksi sivussa koko loppukauden ja Joe Gomezilla on ollut vaikeuksia pysyä pelikuntoisena. Näin ollen kapteeni Virgil van Dijk ja Ibrahima Konaté ovat joutuneet urakoimaan ilman lepotaukoja. Heistä etenkin Konaté on pelannut ailahtelevasti.

Viime keväänä Valioliigan mestaruutta juhlineen Liverpoolin puolustus on vuotanut läpi kauden, ja ongelmia ovat tuottaneet etenkin vastustajien erikoistilanteet. Heikko suoritustaso niissä on johtanut jo muutoksiin, sillä Liverpool vapautti erikoistilanteista vastanneen valmentajan tehtävästään.