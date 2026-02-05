Lähteiden mukaan Ronaldo yritti estää ranskalaishyökkääjän Karim Benzeman siirron Al Ittihadista Al Hilaliin. Hän piti siirtoa epäreiluna ja antoi ymmärtää, että PIF halusi tasoittaa tietä Al Hilalin mestaruudelle.

Portugalilaishyökkääjä kieltäytyi pelaamasta joukkueelleen maanantain 1–0-voitossa Al Riyadhia vastaan. Hän protestoi väittäen, ettei PIF investoi tarpeeksi Al Nassriin ja antaa sen sijaan etulyöntiaseman tämän kilpailijalle Al Hilalille.

Viime kuukausina Al Nassrin urheilujohtaja Simão Coutinho ja seuran toimitusjohtaja José Semedo , molemmat portugalilaisia, pidätettiin viroistaan PIF:n toimesta. Tämä suututti Ronaldoa ja esti huippuvahvistusten saapumisen maanmiehensä Jorge Jesuksen valmentamalle joukkueelle.

Ronaldo on saanut tarjouksia lähteä joukkueesta jo nyt, pääosin Euroopasta ja Yhdysvalloista. Hän ei kuitenkaan aio lähteä vielä, koska se voisi haitata hänen mahdollisuuksiaan päästä Portugalin MM-kisajoukkueeseen tulevana kesänä.