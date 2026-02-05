Portugalilainen tähtihyökkääjä Cristiano Ronaldo pitää kiinni kannastaan.
Ronaldo boikotoi jo toista peräkkäistä liigaottelua saatuaan tietää, ettei Saudi-Arabian julkinen sijoitusrahasto (PIF) ole muuttamassa tapaansa johtaa maan ammattilaisliigan seuroja, kertovat ESPN:n lähteet.
Jos asiat eivät muutu, Ronaldo aikoo pyytää siirtoa kesäkuussa.
Portugalilaishyökkääjä kieltäytyi pelaamasta joukkueelleen maanantain 1–0-voitossa Al Riyadhia vastaan. Hän protestoi väittäen, ettei PIF investoi tarpeeksi Al Nassriin ja antaa sen sijaan etulyöntiaseman tämän kilpailijalle Al Hilalille.
Lähteiden mukaan Ronaldo yritti estää ranskalaishyökkääjän Karim Benzeman siirron Al Ittihadista Al Hilaliin. Hän piti siirtoa epäreiluna ja antoi ymmärtää, että PIF halusi tasoittaa tietä Al Hilalin mestaruudelle.