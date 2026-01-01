45-vuotias Maresca toimi pestissään kesästä 2024 lähtien.

Chelsean päävalmentajana toiminut Enzo Maresca ei jatka tehtävässään.

Chelsea tiedotti asiasta torstaina.

– Enzo ja seura uskovat, että muutos antaa joukkueelle parhaan mahdollisuuden saada kausi takaisin raiteilleen, Chelsean tiedotteessa todetaan.

Chelsea on Valioliigassa tällä hetkellä viidentenä, mutta viiden ottelun kuntopuntarissa joukkue on 12:ntena.

45-vuotias Maresca toimi pestissään kesästä 2024 lähtien.

Chelsean päävalmentajan pesti on ollut viime vuosina todella tuulinen. Vuosina 2016-18 Chelseaa valmentanut Antonio Conte on edellinen valmentaja, joka on toiminut yhtäjaksoisesti Chelsea-luotsina yli kahden vuoden ajan.

Conten jälkeen Chelsean penkin takana on nähty nyt seitsemän päävalmentajaa.