– Ei tietenkään ollut, kun he lähtivät niin kovaa alusta asti.

Ebba Anderssonin ja Heidi Wengin kultataisteluun ei tänään ollut mahdollisuuksia.

– Suksenvaihtoon asti oli kaikki tosi hyvin. Voimia oli jäljellä ja suksi toimi loistavasti.

Kerttu Niskanen harmitteli jälkimmäistä suksipariaan 50 kilometrin kilpailun jälkeen. Milano-Cortinan suorituksiin hän on kokonaisuutena tyytyväinen, sillä lähtökohdat olivat jopa katastrofiin viittaavat.

– Kyllä tämä meidän perheelle oli henkilökohtaisista matkoista se, jota molemmat odotti. Iivo ei päässyt terveenä yrittämään, minä pääsin. Olen tietysti iloinen siitä. En imuroinut sitä tautia, mikä tuolla jylläsi, Kerttu päätti.