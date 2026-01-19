Auratraktoria ajanut mies kiistää syytteet.

10-vuotias lapsi kuoli viime huhtikuussa jäätyään lumiauran alle Kaunaisissa. Syyttäjä vaatii lumiauraa ajaneelle miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Traktoria kuljettanut mies kiistää syytteet. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on käsitellyt asian, tuomiota tapauksesta se ei ole vielä antanut.

Poika oli kävellyt kulkusuunnassaan oikealla puolella tietä kaverinsa kanssa. Tien toisella puolella olisi ollut kävelytie, mutta se oli auraamatta ja niin luminen, minkä takia osa ihmisistä kulki toisella puolella tietä tienposkessa. Turman uhriksi joutunut lapsi oli todistajan mukaan kulkenut hitaasti tietä lunta potkien.

Poikia vastaan ajoi auratraktori. Toinen, ilmeisesti syvemmällä lumisessa penkassa kävellyt poika selvisi ilman vammoja, mutta toinen jäi traktorin alle ja menehtyi paikalla vammoihinsa.

Lapsi jäi traktorin alle ja kuoli onnettomuuspaikalle.

Edellä kulkenut: "Tosi lähellä ettei osunut minuun"

Eräs tilanteen nähnyt todistaja kertoi poliisille nähneensä, miten poika jäi traktorin alle ja ajoneuvo "hyppäsi" vähän lapsen jäätyä sen alle.

Paikalle hälytetty poliisi kertoi, miten tilannetta todistanut nainen kertoi hänelle, "että ei ole ikinä kuullut niin hirveää ääntä" kun mikä kuului turmahetkellä.

Poliisin suorittamassa esitutkinnassa kuultiin myös lasten edellä kulkenutta aikuista, joka kertoo, ettei traktorin kuljettaja luultavasti nähnyt häntä.

– Väistin penkkaan minun oikealle puolelleni traktoria noin metrin verran, aura meni ehkä 15–20 senttimetriä minusta, oli tosi lähellä ettei osunut minuun, hän kertoi poliisille.

Kuski kiistää syytteet

Traktoria ajanut mies kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Mies kertoo ajaneensa tapahtuma-aikana traktoria hitaasti ja varovaisesti.

Hän kertoi kuulusteluissa, että ei ollut nähnyt väärällä puolella tietä kulkeneita lapsia onnettomuushetkellä, vaan oli ymmärtänyt jonkin olevan vialla vasta, kun eräs nainen oli viittonut hänelle. Tapahtunut tuli hänen mukaansa "ihan puskista"

– Mä niinku reagoin heti siihen, mut se oli niin mun mielestä liian myöhästä, hän kertoi poliisille kuulusteluissa.

Hän kertoi tunteneensa traktorissa "töksähdyksen". Noustessaan traktorista hän huomasi heti tilanteen ja soitti hätäkeskukseen.

Hän uskoo lasten olleen tilanteessa ajoneuvon kuolleessa kulmassa. Onnettomuus tapahtui miehen mukaan todennäköisesti niin, että lapsi liikkui ajorataa kohden.

– Oletin, et lapset reagoi siihen, että ne näkee, et mä tuun – Ei hyppää tielle, niin sanotusti.

Hän ilmaisi kuulusteluissa potevansa tapahtumasta huonoa omatuntoa, erityisesti surren lapsen vanhempien kärsimystä.

– Jos vois siirtää aikaa taaksepäin, niin tekisin, ehkä jotain toisin, hän totesi kuulusteluissa.