Toimittajan kuulokkeet sulivat laukussa, kun ne olivat olleet kosketuksissa juuri suljetun kannettavan tietokoneen kanssa.

MTV Uutisten terveystoimittaja Nelli Hyttiselle kävi äskettäin ikävä tilanne. Hän oli lopettanut päivän päätteeksi työt ja sullonut läppärin laukkuunsa.

Seuraavana aamuna Hyttinen kaivoi laukustaan koneensa, hiirensä ja kuulokkeensa. Kuulokkeet olivat kuitenkin laukussa yön aikana hajonneet merkillisellä tavalla. Ne näyttivät siltä kuin niiden sisus olisi räjähtänyt ulos ja pinta sulanut.

Hyttinen ei keksi muuta syytä Sony-merkkisten kuulokkeiden hajoamiselle kuin ylikuumana käynyt kannettava tietokone.

MTV Uutisten lähituki kertoo, ettei vastaavaa ole aiemmin tapahtunut.

– Vaikuttaa siltä, että kannettava on tosiaan jäänyt aktiivitilaan, kun se on laitettu kassiin, arvioi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eli Tukesin sähkötuotteiden johtava asiantuntija Seppo Niemi.

Estynyt ilmankierto?

Niemi kertoo, että aktiivitilaan jäänyt laite jatkaa kaikkea sitä tekemistä, mitä kone olikin käynnissä ollessaan tekemässä. On siis mahdollista, että huolimattomasti pakattu kone jatkaa laukussa täydellä teholla toimimista.

– Tällöin tietysti sen prosessori ja muut osat lämpenevät, ja tämä lämpö tulee johtaa ulos laitteesta, mikä tietysti lämmittää ympäröivää ilmaa, Niemi kertoo.

Jos laitteen ilmankierto on estetty, kuten suljetussa kassissa usein on, lämpötila nousee. Tällöin laitteen tuulettimet toimivat täydellä teholla pyrkien jäähdyttämään laitetta.

– Esimerkiksi prosessorin lämpötila voi käytössä nousta noin sataan asteeseen. Vähän sen jälkeen laite toki yleensä osia suojellakseen alkaa vähentää tehoja, ettei laite ylikuumene ja komponentit hajoa, Niemi kertoo.

Hän muistuttaa, että sadan asteen lämpötila voi pehmentää monia muoveja.

– Tietysti akkukaan ei tästä lämpötilasta oikein pidä, mutta yleensä se ei kuitenkaan vaaraa aiheuta. Lähinnä juuri muiden komponenttien hukkalämpö tuon kuumentumisen aiheuttaa, kun ilmankierto on estynyt.

Sammuttaminen vai lepotila?

Nykyisin harva muistaa sammuttaa koneen työskentelyn päätteeksi. Lepotilaan asetettu kone pitäisi kuitenkin olla turvallinen kuljettaa kassissa esimerkiksi työpaikalta kotiin.

– Lepotila on yleensä sellainen, että laite ei tee juuri mitään, mutta on tallentanut muistiin edellisen tilanteen, jonka voi nopeasti palauttaa, joten se ei yleensä tällaisia ongelmia aiheuta, Niemi arvioi.

Sammuttaminen on aina varmin tapa, mutta silloin koneen käynnistyminen ottaa oman aikansa.

Niemi kertoo, että useimpien kannettavien tietokoneiden oletusasetuksena on, että kone menee lepotilaan, kun kansi suljetaan.

Jokaisen olisi kuitenkin syytä tarkistaa, että kone on sammunut tai mennyt lepotilaan, ennen kuin pakkaa koneen esimerkiksi päivän päätteeksi kassiin.

– Muuten se voi tosiaan lämmittää kassia melkoisesti, Niemi varoittaa.

Vaikka omalle kohdalle ei olisikaan osunut kuumuudesta sulaneita kuulokkeita, ei tietokoneen lämmöstä laukkuun sulanut suklaapatukkakaan ole kovin mukava yllätys.

Mitä koneelle kävi?

Omituista Hyttisen tapauksessa on se, että hän on varma siitä, että sammutti koneen työpäivän päätteeksi, ennen kuin pakkasi sen laukkuunsa kuulokkeiden viereen.

– Lepotilassa tai sammutettuna laitteen ei tulisi juurikaan lämpöä tuottaa. Jos näin käy, on tilanne syytä tarkistuttaa, Niemi huomauttaa.

Käytön aikana kone voi lämmetä Niemen mukaan huomattavastikin riippuen siitä, kuinka raskaita tehtäviä laitteella tehdään.

– Mikäli laitetta voi vielä käyttää niin, ettei kosketus ole epämiellyttävä, ei yleensä vaaraa ole, Niemi kertoo.

Niemi varoittaa, että mikäli laite on esimerkiksi pullistunut, viittaa se akkuvaurioon. Myös oudot äänet ja hajut laitetta käytettäessä ovat varoitusmerkkejä.

– Tällöin käyttö on syytä lopettaa ja siirtää laite turvalliseen paikkaan ennen sen toimittamista asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Hyttisen kone toimii moitteettomasti, eikä siitä ole lähtenyt outoja ääniä, hajuja, eikä ilmestynyt epämääräisiä pullistumia.

Missä kuljetat hiirtä ja kuulokkeita?

Yleisesti kuulokkeet, hiiret ja muut koneiden oheislaitteet eivät yleensä ole ongelmallisia sammutetun tai lepotilassa olevan kannettavan läheisyydessä. Ne voivat kuitenkin naarmuttaa koneen kuoria aivan samaan tapaan kuin muut kovat ja terävät esineet. Sen takia ne tulisi kuljettaa erillään tietokoneesta, ainakin erillisessä osassa laukkua.

– Ensimmäinen ohje, mitä olemme nostaneet esille, on se, että kannattaa tutustua laitteen ominaisuuksiin ja asetuksiin, ja noudattaa käyttöohjeita, Niemi kannustaa.

Tukesilla ei ole tietoa ilmiön yleisyydestä, eikä vastaavanlaisia ilmoituksia ole aiemmin tullut.

– Ikävä tapahtuma, onneksi selvittiin kuitenkin pienehköillä aineellisilla vaurioilla, Niemi summaa.