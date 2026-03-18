Suomalaiset popsivat kurkkua innolla, mutta oletko hoksannut käyttää sitä näin?

Maaliskuussa vietetään perinteistä kurkun teemaviikkoa. Kurkku on totisesti ansainnut oman juhlaviikkonsa, sillä se on tilastojen valoissa yksi Suomen suosituimmista vihanneksista.

Kurkkuviikkoa vietetään 16.–23.3.

Kurkkua myös viljellään Suomessa vuosittain maailmanennätystahtiin, jopa 50 miljoonaa kiloa.

– Jos suomalainen pistää silmät kiinni ja ajattelee salaattiannosta, se sisältää todennäköisesti kurkkua ja tomaattia. Tämä lyömätön kombo pitää pintansa ihan syystäkin! Keskivertosuomalainen popsii nimittäin vuoden aikana noin 35 kurkkua, Kauppapuutarhaliitto muistuttaa tuoreessa tiedotteessaan.

