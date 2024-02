Jemmaatko "romut" kaappeihin ja laatikoihin? Pahimmassa tapauksessa riskinä jopa "räjähdysmäinen tulipalo"

Moni suomalainen tunnistaa ilmiön: kaapit ja laatikot pursuavat tavaraa. Se, mikä saattaa jäädä hoksaamatta, on kuitenkin se, että suuri määrä tavaraa kasvattaa palokuorman määrää.

"Ihmiset eivät välttämättä tule ajatelleeksi..."

Paristokierrätyksen kyselytutkimuksessa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta kertoi kierrättävänsä akut ja paristot, mutta silti Suomessa myydyistä paristoista ja akuista vain puolet oikeasti päätyy kierrätykseen. Paristokierrätyksen mukaan tämä johtuu siitä, että osasta akkuja ja paristoja on tullut "näkymättömiä".

Myös Niemelä on havainnut ilmiön, jossa akut ja paristot on unohdettu piiloon kaapiin peränurkkaan.

– Ihmiset eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että monissa elektroniikkalaitteissa on sisällä jonkinlainen akku. Esimerkiksi vanhan läppärin tai puhelimen kierrättäminen voi tuntua haastavalta, jos on epävarma tietoturvallisesta tavasta hävittää ne. Silloin laitteet on helpompaa unohtaa kaapin perälle pölyttymään.