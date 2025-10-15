Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mukaan akkupalojen määrät ovat kaksinkertaistuneet 2020-luvulla.

Akkulaitteiden tulipalot ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana, kertoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK tiedotteessaan.

SPEKin mukaan akkupalojen määrä ylittää jo monen kodinkoneen tulipalojen määrän.

Pelastustoimen Pronto-tietokannan mukaan kylmälaitteista, kuten jääkaapista, aiheutui viime vuonna 41 paloa, pyykinpesukoneesta 62 paloa ja tiskikoneesta 32 tulipaloa. Pienelektroniikan akusta tai laturista aiheutui 108 paloa.

– Sähkölaitteiden paloriskistä ihmiset ovat jo aika hyvin tietoisia, mutta akkulaitteiden kanssa riskiä ei aina tunnisteta. Turvallinen käyttö jää jostain syystä vähemmälle huomiolle akkulaitteiden kanssa, SPEKin asiantuntija Lauri Lehto kertoo tiedotteessa.

Lehdon mukaan syy voi liittyä siihen, että kodinkoneet ovat usein isompia.

– Jos isompi laite käyttäytyy oudosti, ongelmaa ei jätetä yhtä helposti huomiotta. Laitteelle hankitaan huolto herkemmin ja turvallisen käytön ohjeet ovat jo monella tiedossa, Lehto sanoo.

On kuitenkin tärkeä muistaa, että sama riski piilee akkulaitteissa. Lisäksi niistä syttynyt tulipalo on vielä rajumpi ja arvaamattomampi kuin tavallisen sähkölaitteen palo.

Kännykän oireilu voi paljastua vasta latauksessa

Vaurioituneen laitteen riski saattaa konkretisoitua vasta, kun sen laittaa laturiin kiinni.

– Kolauksen saanut tai tippunut kännykkä tai muu akkulaite saattaa oireilla pahaenteisesti vasta, kun sen laittaa laturiin kiinni. Siksi akkulaitteiden lataamista pitää aina valvoa, Lehto sanoo.

Laitetta ei tarvitse kuitenkaan herkeämättä tuijottaa. Riittää, kun on kotona ja hereillä.

– Silloin huomaa, jos laite alkaa pitää erikoista ääntä tai käyttäytyy muuten oudosti.

Puhelinta ei kannata ladata sängyllä unien aikana, sillä jos jotain sattuu, reagoiminen on hitaampaa.

– Latauspaikan kannattaa olla lähellä palovaroitinta. Se antaa aikaa toimia tulipalossa, jos varoitin tunnistaa palon heti.

Myös toisen palon riski

Akkupalo on vaarallinen muun muassa siksi, että sen sammuttaminen on haastaavaa perinteisillä alkusammutusvälineillä. Akkupalo voi kuitenkin lisäksi sytyttää laitteen vieressä muun palon.

– Siinä voi olla ikään kuin kaksi paloa vierekkäin. Eli akkupalo ja perinteinen palo, jos akkupalo sytyttää vieressä olevaa palavaa materiaalia, kuten paperia tai tekstiilejä, tuleen, Lehto selittää.

Ympärille syttyneen palon voi alkusammutusvälineillä sammuttaa, jos turvallisuus antaa myöten. Sammutuspeite ja käsisammutin tehoavat kuitenkin heikosti itse happea palolle tuottaviin akkupaloihin. Kotikonstein sammuttaminen onkin kinkkistä.

– Akkupalossa syntyvä savu ja palokaasut ovat erittäin myrkyllisiä. Alkusammutusta voi yrittää palon alkuvaiheessa, mutta savulle altistumista kannattaa aina välttää, varsinkin suurempien akkulaitteiden kuten pyörien kohdalla, Lehto toteaa.

