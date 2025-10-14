Pesukonetta ei pitäisi jättää päälle kotoa lähtiessä, ja hanat pitäisi pitää suljettuina, kun laitteita ei käytetä.

Käyn vain pikaisesti kaupassa... Käytän koiran nopeasti lenkillä... Näinkin moni suomalainen voi ajatella poistuessaan kotoaan ja jättäessään tiski- tai pyykinpesukoneen pyörimään tyhjään kotiin.

Moni ottaa turhia riskejä arjessaan ajattelematta asiaa sen syvällisemmin. LähiTapiolan kyselyssä vuonna 2024 selvisi, että suomalaiset ottavat riskejä kotioloissa esimerkiksi kätevyyden tai kiireen vuoksi.

Kyselyssä 46 prosenttia kertoi esimerkiksi jättäneensä astianpesukoneen tai pyykkikoneen päälle poistuessaan asunnosta. Myös Pohjola Vakuutuksen riskitestiin vuonna 2022 vastanneista liki 50 000 vastaajasta liki puolet tunnusti jättävänsä koneen pyörimään kotoa poistuessaan.

Niin ei kuitenkaan pitäisi toimia.

Esimerkiksi vuonna 2020 eräs salolaisperhe sai kammottavan muistutuksen vaaroista. Perhe oli jättänyt astianpesukoneen päälle lähtiessään harrastuksiin, jolloin laitteesta syttyi tulipalo järkyttävin seurauksin.

"Nopea reagointi tärkeää"

Tulipalo ei kuitenkaan ole ainoa valvomatta pyöriviin kodinkoneisiin liittyvä riski.

Fine Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan jaostopäällikkö Tuomas Siirala muistutti MTV Uutisten haastattelussa vuonna 2020, että useiden yhtiöiden vakuutussopimusten ehdoissa mainitaan, että astianpesukonetta ei tule jättää valvomatta käyntiin vesivuotoriskin vuoksi.

– Jos et siis ole kotona, kun kone on päällä, rikot suojeluohjeita. Jos käy ikävästi ja sattuu esimerkiksi vesivahinko tai tulipalo, vakuutusyhtiö voi alentaa korvattavasta summasta suojeluvähennyksen, kerrotaan esimerkiksi vakuutusyhtiö Turvan sivuilla.

Myös Samsung neuvoo toimimaan vastuullisesti.

– Astian- ja pyykinpesukonetta ei tulisi jättää päälle valvomatta edes lyhyen poissaolon tai nukkumisen ajaksi. Vesivahingon sattuessa nopea reagointi on tärkeää, jotta voidaan välttyä suurilta vaurioilta, muistuttaa puolestaan Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblom syyskuussa 2025 julkaistussa tiedotteessa.

Samsung muistuttaa tiedotteessaan myös, että on suositeltavaa pitää pyykin- ja astianpesukoneiden hanat suljettuina silloinkin, kun laitteita ei käytetä. Erityisen tärkeää tämä on pitkien poissaolojen aikana. Näin suosittelevat myös vakuutusyhtiöt.

3:50 Työtehoseuran kouluttaja Tarja Marjomaa kehottaa kaikkia lukemaan kodinkoneidensa käyttöoppaat ja kertoo, miksi tiski- tai pesukone saattaa kuluttaa turhaa energiaa.