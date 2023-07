Nellin puhelin ei herättänytkään aamulla – voiko syynä olla yöllä automaattisesti asentunut ohjelmistopäivitys?

– En tiedä, johtuuko ongelma tuosta päivityksestä, koska se on näemmä jäänyt keskenkin. Aiemmin on mielestäni tullut ilmoitus ruutuun, että päivitys valmis.

Asiantuntija ongelmasta: "Ei voi poissulkea kokonaan"

– Kysyin asiaa huoltoteknikoiltamme. He eivät muistaneet vastaavaa tapausta olleen. Harvinaisesta viasta siis on kysymys, jos näin on käynyt. Ei sitä kuitenkaan voi poissulkea kokonaan, etteikö niin voisi käydä, kun kyse on ohjelmistosta. Mutta harvinaista se on, Uronen kommentoi.