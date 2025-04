Avaatko mökkikauden pääsiäisenä? Tarkista nämä seikat heti kärkeen – "Hätätilanteessa ikäviin yllätyksiin ei ole varaa"

Mökkikautta avatessa kannattaa pitää mielessä muutama seikka.

Alati pitenevät päivät ja kohoavat lämpöasteet saavat monet suuntamaan mökille. Mitä kaikkea pitää huomioida vapaa-ajan asunnon turvaamiseksi ja huolettoman ajanvieton mahdollistamiseksi?

Toimiiko palovaroitin?

Palovaroittimen toimivuus on tärkeä testata aina asunnolle saavuttaessa. Lisää patterit paikoilleen, jos olet poistanut ne talven ajaksi.

Palovaroittimet pitää myös säännöllisesti uusia, yleensä noin 5–10 vuoden välein varoittimen valmistusajankohdasta.

– Palovaroitin ei ole mikään ikuisuustuote. Sekin vanhenee. Jos epäilet sen olevan melkein kymmenen vuotta vanha, vaihda se uuteen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palontorjuntatekniikan asiantuntija Lauri Lehto ohjeistaa SPEKin tiedotteessa.

– Kylmät ja kosteat olosuhteet nopeuttavat palovaroittimen vanhenemista ja heikentävät sen toimintavarmuutta, kertoo puolestaan koulutuspäällikkö Mikko Poutala Suomen Palopäällystöliiton tiedotteessa.

Tiesitkö? Palovaroitin ei välttämättä ehdi reagoimaan terassipaloon. Juttu jatkuu videon alla.

0:51 Vakuutusyhtiö Ifin mukaan terassilta ja parvekkeilta alkaneet tulipalot aiheuttavat keskimäärin suurempia palovahinkoja kuin muut kodissa tapahtuvat palot, sillä palovaroitin ei välttämättä ehdi reagoida ajoissa.

Häkävaroitin kunnossa?

Jos asunnossa on tulisijoja tai kaasulla toimivia laitteita, häkävaroitin on oleellinen turvamekanismi.

Pienennä häkävaaraa oikealla tulisijan käytöllä sekä kaasulaitteiden kunnosta huolehtimalla. Muista, että häkävaroittimen asennusohjeet poikkeavat monesti palovaroittimen ohjeista.

Näkyykö osoitenumerosi?

Mökkinumeron pitää näkyä selkeästi.MTV

Vaikka kyseessä olisi vain vapaa-ajan asunto, on todella tärkeää varmistaa, ettei mökin numero ole jäänyt lumen tai puskien peittoon. Numeron pitää näkyä selvästi tielle, jotta apu löytää perille, kun tarvitaan.

Ovatko hätätiet kunnossa?

Koska avun saapuminen mökille voi kestää kauan – vaikka osoitenumero olisikin hyvin esillä –, kannattaa tehdä kaikkensa turvallisuuden varmistamiseksi.

Hätätilanne voi kuitenkin kaikista varotoimista huolimatta yllättää, joten on tärkeää, että etukäteen on mietitty keinot esimerkiksi mahdollisen tulipalon sammuttamiseen ja turvalliseen poistumiseen.

SPEK huomauttaa tiedotteessaan, että monessa mökissä nukkumatilat sijaitsevat yläkerrassa tai parvella. Jos alakerrassa palaa, poistuminen voi olla hankalaa.

– Suosittelen kurkkaamaan, mahtuuko yläkerran ikkunasta ulos, onko sen alla portaat tai muu turvallinen laskeutumistapa ja aukeaako ikkuna ilman avainta tai vippaskonsteja. Hätätilanteessa ikäviin yllätyksiin ei ole varaa, SPEKin Lehto muistuttaa.

Tulisijan käyttöönotto

Kun otat talven jälkeen tulisijan ja hormit käyttöön, tee se hitaasti pienellä tulella, oli kyse sitten kiukaasta, takata tai muusta tulipestästä.

– Liian nopeasti sytytetty tuli työntää savut helposti asuinrakennuksen sisään, kun kylmä hormi ei vielä vedäkään savuja ulos. Lisäksi kerralla liiaksi kuumennettu hormi saattaa haljeta nopean lämpötilanvaihtelun myötä, Poutala sanoo.

Tarkista hormien kunto käytönoton yhteydessä. Varmista, ettei hormissa ole rakoja tai muita vaurioita, joista kipinät pääsevät karkaamaan rakenteisiin.

Vapaa-ajan asunnoissa pitää tehdä nuohous kolmen vuoden välein.

SPEK neuvoo poistamaan tuhkat tulipesästä palamattomaan kannelliseen astiaan ja laittamaan paloturvalliseen paikkaan.

Mistä löytyy palovaroittimen parasta ennen -päivä? Juttu jatkuu videon alla.

0:38 Näin tarkastat, mistä löydät palovaroittimen parasta ennen -päiväyksen.

Aiotko jäälle?

Monissa paikoin Suomea ei ole enää asiaa jäille, Suomen Palopäällystöliiton tiedotteessa muistutetaan. Tarkista siis aina jään kantavuus ennen kuin menet jäille.

On hyvä muistaa, ettei jään paksuus aina kerro koko totuutta, ja lisääntynyt auringonvalo haurastuttaa jääpeitteitä.

– Erityisiä vaaranpaikkoja ovat kapeikot, syvännealueet ja virtapaikat. Jätä siis tuntemattomat vesistöt ja jäät mieluiten kulkematta. Naskalit ovat aina hyvät olla mukana jäillä liikuttaessa, Poutala muistuttaa.

Tarkista nämäkin

Mökin saunassa tulisi puolestaan huomioida kiukaan kunto, muistutti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK tiedotteessa vuonna 2023. Huonokuntoinen kiuas on paloturvallisuusriski, joten kuntoa kannattaa tarkkailla ja vaihtaa kiuas uuteen tarpeen niin vaatiessa. Jos saunaa on käytetty talven aikana varastona, tulee kaikki ylimääräinen tavara poistaa ennen lämmitystä.

Muistathan, että myös mökillä lepäävä käsisammutin tulee tarkistuttaa tasaisin väliajoin? Jos tarkkailet mökin saunakaljojen vaikutusta alkometrillä, on hyvä tarkistaa, olisiko laite jo aika kalibroida.

Digilaitteet kunnossa?

Turvallisuusseikkojen lisäksi myös mökin digilaitteiden toimivuus kannattaa tarkistaa, jotta ajanvietto sujuu leppoisissa tunnelmissa, eikä digilaitteiden kanssa tapellen.

Näkyvätkö tv-kanavasi?

HD-siirtymän myötä mökin television toimivuus on syytä tarkistaa. Ylen SD-lähetykset ovat jo loppuneet, ja muiden suomalaisten tv-kanavien osalta siirtymä toteutuu kesäkuun lopussa.

Mikäli televisio ei tue HD-lähetyksiä, tulee hankkia uusi televisio HD-valmiudella. Vaihtoehtokin on: digiboksin ja internetyhteyden avulla voi katsoa televisiota mökillä myös HD-siirtymän jälkeen, vinkkaa Elisa tiedotteessaan.

Traficomin mukaan jo 96 prosentissa suomalaisista tv-talouksista on valmius vastaanottaa HD-lähetyksiä. Tuoreen tiedon mukaan Suomessa on kuitenkin arviolta vielä noin 100 000 tv-taloutta, joista tällainen laite yhä puuttuu.

Näin tarkistat, toimiiko mökkitelevisiosi ison jakelumuutoksen jälkeen. Juttu jatkuu videon alla.

2:04 Videolla ohjeet mökkiläiselle.

Etätyövalmiudet kunnossa?

Etenkin jos suunnittelet tekeväsi kevään aikana etätöitä mökiltä käsin, on syytä tarkistaa, että digilaitteet toimivat moitteetta.

Elisa vinkkaa, että esimerkiksi reitittimen paikka kannattaa valita huolella. Ainakaan reitintitä ei kannata laittaa kaappiin eikä etenkään metalliseen sellaiseen.

Todennäköisesti reitittimen paras paikka on ikkunan vieressä näkyvällä paikalla. Operaattorien sivuilla on mahdollisuus testata, missä kohdassa yhteys on nopein ja toimivin.

Verkkolaitteet kannattaa vaihtaa 3–5 vuoden välein. Vanhoissa laitteissa valmistajan tietoturvapäivitykset loppuvat, eikä laite ole enää turvallinen.

Lähteet: Suomen Palopäällystöliitto, SPEK, Elisa, Traficom