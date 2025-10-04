Moni lataa puhelintaan tavalla, joka voi vaarantaa jopa hengen.

Vain 24 prosenttia vakuutusyhtiö LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastanneista suomalaisista toimii oikeaoppisesti, mitä tulee akkukäyttöisen laitteen, kuten älypuhelimen, öiseen lataukseen. He nimittäin eivät koskaan tee niin.

Vakuutusyhtiön tiedotteen mukaan 35 prosenttia vastanneista puolestaan kertoo toimivansa näin useinkin, ja jopa yli puolet vastanneista kertoo jättäneensä jonkin laitteen lataukseen jopa kotoa poistuessaan.

Vain 27 prosenttia ei koskaan lataa laitetta sängyllä tai muulla alustalla, joka ei ole paloturvallinen.

Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian, ja siihen vastasi 1 100 suomalaista.

"S aattaa herätä vasta siinä vaiheessa, kun on jo hengenvaarassa "

Turvalliset latauskäytännöt pitäisi kuitenkin ottaa haltuun, sillä akkupalot voivat olla rajuja. Jos akkupalo roihahtaa vaikkapa sängyn lähellä, se voi levitä pian lakanaan, patjaan ja muihin palaviin materiaaleihin.

Räjähtäen syttyvä akku saattaa helposti myös vahingoittaa ympärillä olevia pintoja, esineitä, jopa ihmisiä.

– Vaikuttaa siltä, että riskejä ei tunnisteta, arvelee LähiTapiolan kehityspäällikkö Teppo Raininko tiedotteessa.

– Jos palo syttyy silloin, kun itse nukkuu, saattaa herätä vasta siinä vaiheessa, kun on jo hengenvaarassa. Puhumattakaan siitä, jos laite syttyy oman pään vieressä sängyllä tai yöpöydällä. Tätä ei voi suoremmin sanoa: älä lataa akkukäyttöistä laitetta nukkuessasi tai tyhjässä asunnossa ilman valvontaa, Raininko toteaa.

Erityisesti nuoret latailevat holtittomasti

Kyselytutkimuksen perusteella riskialtis latauskulttuuri on erityisen yleistä alle 25-vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Heistä vain 17 prosenttia kertoi, ettei koskaan lataa akkukäyttöistä laitetta alustalla, joka ei ole paloturvallinen.

Lisäksi liki 40 prosenttia nuorista vastaajista myönsi käyttävänsä usein tai joskus laitetta, vaikka sen akku olisi pullistunut tai laitteessa muuten olisi ollu vikaa. Oikeasti laitteen käyttö ei tässä tapauksessa pitäisi jatkaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin pääjohtaja Tomi Lounema varoitti hiljattain Huomenta Suomen haastattelussa Kiinasta tilattujen tuotteiden turvallisuudesta. Tavanomainen vaaranpaikka on esimerkiksi juurikin akkupalon riski.

– Sähkötuotteet kaikin osin ovat vaarallisia, Lounema totesi.

Katso myös: Palopäällikko kertoo, miten palava sähkölaite kannattaa oikeasti sammuttaa

3:21 Saako vedellä sammuttaa palavan sähkölaitteen? Videolla haastattelussa palopäällikkö Ari Koivu Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Lähde: LähiTapiola