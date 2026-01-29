Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa kolmen tuotteen sähköiskuriskistä.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Jonköping-merkkisen akkulaturin (DC18RD) takaisinvedosta.

Tukesin mukaan latauslaitteen muuntajan eristys ei täytä vaatimuksia. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan standardin EN 60335 vaatimuksia.

Tuote pitää poistaa käytöstä.Tukes

Tuotteessa on sähköiskun riski. Puutteet koskevat tuote-erää 11/2024. Tukesn neuvoo poistamaan kyseisen erän tuotteen käytöstä välittömästi.

Yritys, Oy Scandic Trading House Ltd, pyytää palauttamaan tuotteen. Yrityksen oman takaisinvetoilmoituksen löydät yrityksen sivuilta.

Myös toisessa akkulaturissa puute

Yritykseltä saa lisätietoja tästä tuotteesta.Tukes

Myös toisessa saman merkin akkulaturissa on havaittu puute.

Tukesin mukaan RG005-akkulaturin muuntajan eristys ei täytä vaatimuksia. Puutteita lisäksi syöttöjohdon vedonpoistossa. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan standardin EN 60335 vaatimuksia. Tuotteessa on sähköiskun riski.

Myös tässä tapauksessa puutteet koskevat koskevat tuote-erää 11/2024. Tuotteelle tehdään markkinoilta poisto. Tukesin yhteydenoton jälkeen yritys on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla jälleenmyyjillä olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin.

Tämän tuotteen tapauksessa lisätietoja saa Oy Scandic Trading House Ltd -yritykseltä.

Lopeta myös tämän tuotteen käyttö

Poista tuote käytöstä.Tukes

Lisäksi Tukes tiedottaa vielä Inter-Techin virtalähteen (SL-500A / art.-Nr.: 88882009) takaisinvedosta.

Tuotteen muuntajien eristys ei täytä vahvistetun eristyksen vaatimuksia. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan standardin EN 62368-1 vaatimuksia. Tuotteessa on sähköiskun riski.

Poista tuote käytöstä välittömästi, neuvoo Tukes. NT Data-Systems Oy pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen ja on ollut yhteydessä tuotteen heiltä ostaneisiin asiakkaisiin.

