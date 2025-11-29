Venäjän varjolaivastoon kuuluvien tankkerien vaurioitumisesta on tullut lisätietoa.
Ukraina kertoo iskeneensä kahteen Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan tankkeriin Mustallamerellä miehittämättömien Sea Baby -meridroonien avulla.
Asiasta kertoo Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n lähde uutiskanava CNN:lle.
Lähteen mukaan drooneja käytettiin SBU:n ja Ukrainan merivoimien yhdessä suorittamassa operaatiossa. Lähteen mukaan kumpaankin iskettyyn tankkeriin tuli kriittisiä vahinkoja.
– Tämä aiheuttaa merkittävän iskun venäläisen öljyn kuljettamiselle, lähde toteaa.
Lue myös: Kahden Venäjän varjolaivaston miehistö pelastettiin
Aiemmin turkkilaisviranomaiset antoivat ymmärtää, että alukset olivat osuneet maamiinoihin tai joutuneet muulla tavalla ulkoisten iskujen kohteiksi.
Turkkilaisviranomaisten mukaan yhdellä aluksista syttyi tulipalo, kun taas toinen alus raportoi jonkinlaisesta osumasta.
Turkin liikenneministeriön alainen merenkulusta vastaava virasto tiedotti viestipalvelu X:ssä, että Kairos-tankkerilla syttyi "ulkoisten syiden" vuoksi tulipalo, kun alus oli reilun 50 kilometrin etäisyydellä Turkin rannikosta. Viraston mukaan Kairos oli ollut matkalla Mustanmeren rannalla sijaitsevaan Venäjän Novorossijskiin.