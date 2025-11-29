Turkkilaisviranomaiset antoivat ymmärtää, että alukset olivat osuneet maamiinoihin tai joutuneet muulla tavalla ulkoisten iskujen kohteiksi.
Mustallamerellä kahden Venäjän varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin miehistöt on evakuoitu, kertovat turkkilaisviranomaiset. Yhdellä aluksista syttyi tulipalo, kun taas toinen alus raportoi jonkinlaisesta osumasta.
Viranomaisten mukaan tapahtumien taustalla olivat ulkoiset syyt. Turkin liikenneministerin mukaan tämä tarkoittaa, että alus on osunut esimerkiksi merimiinaan tai siihen on isketty ohjuksella tai droonilla.
Turkin liikenneministeriön alainen merenkulusta vastaava virasto tiedotti viestipalvelu X:ssä, että Kairos-tankkerilla syttyi "ulkoisten syiden" vuoksi tulipalo, kun alus oli reilun 50 kilometrin etäisyydellä Turkin rannikosta. Viraston mukaan Kairos oli ollut matkalla Mustanmeren rannalla sijaitsevaan Venäjän Novorossijskiin.
Aluksen keulasta näkyi liekkejä ja sankkaa mustaa savua. Tapauksen ei tuoreeltaan kerrottu aiheuttaneen saastumisvaaraa alueella.
Turkkilaisviraston mukaan toinen, Virat-niminen öljytankkeri raportoi, että alukseen kohdistui jonkinlainen osuma. Virasto ei kuitenkaan täsmentänyt, mistä tarkalleen oli kyse. Viraston mukaan aluksen konehuoneessa oli sankkaa savua.
Viranomaiset kertovat, että alusten miehistöt ovat turvassa ja hyvässä kunnossa. Kaikkiaan aluksilla oli 45 ihmistä.
Merimiinat aiheuttavat vaaraa alueella
Tankkerit ovat länsimaiden Venäjälle asettamien pakotteiden piirissä. Venäjän varjolaivastoon kuuluvat alukset purjehtivat toisen valtion lipun alla pakotteiden kiertämiseksi.